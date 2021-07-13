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"Бебебебе!": Авакову припомнили "исторический" скандал с Саакашвили
13 июля 2021, 20:15 • 172 • Политика
Главе МВД Украины Арсену Авакову припомнили "исторический" скандал с Михаилом Саакашвили: "Бебебе!".
Русские журналисты, комментируя отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, напомнили о самом известном скандале, связанном с именем чиновника.
Речь идёт о публичной ссоре Авакова и Саакашвили, которая произошла во время правления экс-президента Украины Петра Порошенко. Выступая на заседании Нацсовета реформ, Михаил Саакашвили, который в тот момент возглавлял Одесскую область, заявил, что во главе кабмина Украины стоят коррупционеры. Аваков довольно вежливо возразил, заметив, что обвинения в коррупции никем не были доказаны.
Однако Саакашвили перебил министра, заявив, что у него есть доказательства. Этим он окончательно вывел Авакова из себя, в результате чего тот оставил дипломатичный тон.
На этот раз взорвался уже Саакашвили, который тут же перешёл на крик.
После этого последовала череда реплик, в которых политики пытались убедить друг друга, что будут разговаривать так, как захотят. Саакашвили заверил участников заседания, что у него нет грязных миллиардов, а после открыто обвинил Авакова в коррупции.
С тех пор фраза "Бебебе" стала одним из самых известных мемов украинской политики.
Отметим, что Саакашвили успел испортить отношения не только с Аваковым, но и с Порошенко. Это кончилось увольнением губернатора и отзывом гражданства. Впрочем, следующий президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинский паспорт.
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