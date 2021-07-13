"Бебебебе!": Авакову припомнили "исторический" скандал с Саакашвили

Главе МВД Украины Арсену Авакову припомнили "исторический" скандал с Михаилом Саакашвили: "Бебебе!".

Русские журналисты, комментируя отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, напомнили о самом известном скандале, связанном с именем чиновника.

Речь идёт о публичной ссоре Авакова и Саакашвили, которая произошла во время правления экс-президента Украины Петра Порошенко. Выступая на заседании Нацсовета реформ, Михаил Саакашвили, который в тот момент возглавлял Одесскую область, заявил, что во главе кабмина Украины стоят коррупционеры. Аваков довольно вежливо возразил, заметив, что обвинения в коррупции никем не были доказаны.

Однако Саакашвили перебил министра, заявив, что у него есть доказательства. Этим он окончательно вывел Авакова из себя, в результате чего тот оставил дипломатичный тон.

Вы говорите как? Бебебебе - так говорите? - спросил он у своего оппонента.

На этот раз взорвался уже Саакашвили, который тут же перешёл на крик.

"Бебебе" - так со мной еще никто не разговаривал! - возмутился он.

После этого последовала череда реплик, в которых политики пытались убедить друг друга, что будут разговаривать так, как захотят. Саакашвили заверил участников заседания, что у него нет грязных миллиардов, а после открыто обвинил Авакова в коррупции.

Я не позволю, чтобы какой-то проворовавшийся министр, который сидит на схемах.., - начал гневную тираду Саакашвили, но её оборвал стакан воды, брошенный Аваковым через весь стол.

С тех пор фраза "Бебебе" стала одним из самых известных мемов украинской политики.

Отметим, что Саакашвили успел испортить отношения не только с Аваковым, но и с Порошенко. Это кончилось увольнением губернатора и отзывом гражданства. Впрочем, следующий президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинский паспорт.