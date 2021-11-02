Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Всё. Вопрос закрыт". Лавров прервал требования НАТО к России
Дугин объяснил резкие заявления Путина: "Начинается самое интересное"
На грани большой войны: Украина готова захватить Донбасс. Чем ответит Россия?
Американский адмирал призвал США "остерегаться медведя" после "ед...
Главная / Политика

"Байрактары" взломаны хакерами. Наступление в Донбассе захлебнётся?

02 ноября 2021, 22:15  •  306 • Политика
Хакеры заявили, что научились взламывать "Байрактары". Наступление ВСУ в Донбассе теперь может захлебнуться.
Хакерская группировка Limma узнала, как взламывать систему навигации турецких беспилотников "Байрактар", которые сегодня имеются на вооружении украинской армии.
По их словам, перехватить управление над ударным дроном не сложнее, чем взломать обычный Wi-Fi-роутер, передаёт Telegram-канал WarGonzo.
Скриншот: Telegram/WarGonzo
Отметим, что украинская армия делает большую ставку на турецкие "Байрактары". Оставшись под впечатлением от высокой боеспособности, которую дроны продемонстрировали во время войны в Нагорном Карабахе, украинские власти тоже решили приобрести БПЛА для применения их в Донбассе. Недавно ВСУ нанесли с беспилотника удар по огневой точке ДНР, фактически признав нарушение всех существующих мирных соглашений. На сегодняшний день применять беспилотники в Донбассе разрешено лишь наблюдателям ОБСЕ для мониторинга ситуации.
Добавим также, что "Байрактары" можно сбивать с помощью средств ПВО и радиоэлектронной борьбы, однако эксперты сомневаются, что у Вооружённых сил республик Донбасса есть такая техника.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





306
Источник
Похожие новости
02 ноября 2021, 10:35
Обнадёживающие новости из Донбасса: Военкор намекнул на приказ "первого лица"
02 ноября 2021, 03:00
"Противопоставить России нечего": Эксперт объяснил, почему у кораблей НАТО нет шансов в Чёрном море
02 ноября 2021, 05:20
"Газпром" может выставлять любую цену": Украинский политолог назвал роковую ошибку Киева
02 ноября 2021, 14:40
Генерал ВСУ "успокоил" пугающих войной с Россией: "Вопрос не суток – часов. Понимаете?!"
02 ноября 2021, 12:55
Шарий назвал преимущество России перед Европой: "Я был потрясён"
02 ноября 2021, 01:15
"Экобомбы в центре Европы": Зеленский оскорбил Крым и Донбасс на экосаммите в Глазго
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 ноября 2021, 10:35
Обнадёживающие новости из Донбасса: Военкор намекнул на приказ "первого лица&quo...
02 ноября 2021, 03:00
"Противопоставить России нечего": Эксперт объяснил, почему у кораблей НАТО ...
02 ноября 2021, 05:20
"Газпром" может выставлять любую цену": Украинский политолог назвал ро...
02 ноября 2021, 14:40
Генерал ВСУ "успокоил" пугающих войной с Россией: "Вопрос не суток – ч...
02 ноября 2021, 12:55
Шарий назвал преимущество России перед Европой: "Я был потрясён"
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 октября 2021, 00:55
Уже не смешно - скорее страшно. Никита Михалков об угрозе России
29 октября 2021, 00:25
Понты не прошли - началась паника. Зеленский проиграл Донбасс и теряет Украину
30 октября 2021, 18:25
Эксперт объяснил на колбасе проблему с русским газом. Норкин подсказал решение
28 октября 2021, 15:05
Под Лукашенко зашатался трон: в Москве устроили "смотрины" потенциального преемника
28 октября 2021, 05:45
Перехваченные СУ-30 американцы бахвалятся возможностью уничтожения русского флота с воздуха
30 октября 2021, 01:30
В Госдуме объяснили прекращение Россией поставок угля на Украину
28 октября 2021, 07:30
Bayraktar в Донбассе: Берлин заявил о грубом нарушении, посол Украины выдвинул требование о Москве
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.