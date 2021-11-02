"Байрактары" взломаны хакерами. Наступление в Донбассе захлебнётся?

Хакеры заявили, что научились взламывать "Байрактары". Наступление ВСУ в Донбассе теперь может захлебнуться.

Хакерская группировка Limma узнала, как взламывать систему навигации турецких беспилотников "Байрактар", которые сегодня имеются на вооружении украинской армии.

По их словам, перехватить управление над ударным дроном не сложнее, чем взломать обычный Wi-Fi-роутер, передаёт Telegram-канал WarGonzo.

Скриншот: Telegram/WarGonzo

Отметим, что украинская армия делает большую ставку на турецкие "Байрактары". Оставшись под впечатлением от высокой боеспособности, которую дроны продемонстрировали во время войны в Нагорном Карабахе, украинские власти тоже решили приобрести БПЛА для применения их в Донбассе. Недавно ВСУ нанесли с беспилотника удар по огневой точке ДНР, фактически признав нарушение всех существующих мирных соглашений. На сегодняшний день применять беспилотники в Донбассе разрешено лишь наблюдателям ОБСЕ для мониторинга ситуации.

Добавим также, что "Байрактары" можно сбивать с помощью средств ПВО и радиоэлектронной борьбы, однако эксперты сомневаются, что у Вооружённых сил республик Донбасса есть такая техника.