"Байрактары" с "Алиэкспресса": как Украина будет производить боевые беспилотники

Украинское руководство задалось целью полностью локализовать на территории страны производство турецких ударных беспилотников Bayraktar ("Знаменосец"). Значит ли это, что на Луганск и Донецк обрушится оружие, против которого у ополченцев нет адекватной защиты?

Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил:

Та информация, которой я владею, говорит о полномасштабном производстве беспилотных аппаратов с нуля, которые могут использоваться как для нужд Вооружённых сил Украины, так и для поставок на рынки третьих стран.

Для чего вообще локализуют оружейное производство? Во-первых, ради снижения его конечной стоимости, но это не главное. Во-вторых, для повышения уверенности страны-покупателя в том, что в решительный момент она не останется без жизненно важной продукции.

Понятно, что изначальному изготовителю это невыгодно. Поэтому такие сделки – всегда компромисс. Продавец фактически отказывается от части рынка, да еще передаёт покупателю технологии (по крайней мере часть из них). Покупатель взамен делает особо заманчивое предложение, а заодно берёт на себя некие дополнительные обязательства, например – не продавать произведённые по лицензии машины другим государствам.

Если Киеву удастся локализовать на своей территории производство турецких дронов, а тем более развернуть сколь-нибудь значимое серийное производство, это станет крупным успехом администрации Зеленского. Вот только вероятность этого "если" – очень и очень невелика.

Технологии, которых нет

Первый момент, который позволяет усомниться в достижении заявленной украинцами цели, заключается в том, что даже продавшие им "Байрактары" турки не владеют всеми необходимыми для их создания технологиями.

В 2020 году армянские военные провели деталировку обломков турецких дронов, которые были сбиты или потеряны по техническим причинам азербайджанской стороной. В результате выяснилось, что все ключевые элементы Bayraktar TB2 импортированы турками из США, Канады и стран Западной Европы.

Огненное сердце дрона – 100-сильный бензиновый двигатель Rotax 912 – закупается турками у австрийской компании Rotax, "дочки" канадского производителя Bombardier. Именно качественный двигатель позволяет беспилотнику забираться на восьмикилометровую высоту и совершать 24-часовые полёты.

Гиростабилизированная оптическая система обнаружения и подсветки целей – тоже канадская: CMX-15D от компании Wescam стоимостью в миллион долларов за комплект. Она позволяет "Байрактару" рассматривать цели на расстоянии в десятки километров и мерить расстояние до них лазером на удалении до 20 км. В настоящий момент Турция ничего подобного сама произвести не может, хотя её оборонная корпорация ASELSAN и не жалеет сил, чтобы заткнуть этот технологический пробел. Между тем оптика – это ключевой элемент дрона, без которого и высота полёта, и продолжительность патрулирования теряют смысл: ведь оператор просто не увидит целей с большой высоты либо будет вынужден подставить машину под огонь войсковых ПВО противника, снижая высоту полёта. Без хорошей оптики нет хорошего беспилотника.

Ещё один критически важный элемент "Байрактаров" – система спутниковой связи. Она, опять же, производится не турками, а американской компанией Viasat. Но после того как США и Канада ввели эмбарго на поставки военной продукции в Турцию за проведение военных операций против курдов, ASELSAN вроде бы смогла создать свой аналог этой системы. То есть гипотетически Анкара может передать украинцам эту технологию.

Но в целом американские комплектующие составляют значительную часть начинки турецкого дрона: гироскоп, стабилизирующий машину в воздухе – LN-200 от корпорации Northrop Grumman, навигационный приёмник – GARMIN GNC 255A. Среди не столь критичных компонентов тоже хватает американо-европейского железа: топливный насос – от британской компании Andair Precision Aircraft Components, тормозной диск – от британо-американской Beringer Aero.

Украинский "потолок"

С учётом вышеперечисленного становится понятно, что когда Боднар или любая другая "говорящая голова" Киева заявляют о том, что Украина локализует у себя производство "Байрактаров", речь идёт даже не о достижении технологического уровня Турции, а о попытке встать вровень с ведущими американскими, британскими и канадскими компаниями. То есть о чём-то совершенно запредельном для нищей и на три четверти разрушенной украинской промышленности. Которая, по словам президента Зеленского, ускоренным курсом идёт к углеродной нейтральности. То есть к полному отсутствию выхлопов из-за полного отсутствия производства.

Можно только одобрить стремление окружения Зеленского погреть руки на "Байрактарах" с "Али" и пожелать им не останавливаться на этом... Фото: Alba Cambeiro / Globallookpress

Впрочем, коммерческое происхождение большинства ключевых компонентов "знаменосца" как раз и открывает перед Киевом определённые возможности. Компоненты можно попросту купить на рынке, так же как раньше это делала сама Турция. Не исключено, что украинцы, на которых антитурецкое эмбарго не распространяется, намерены из-под полы перепродавать полученные таким образом системы туркам; в этом "реверсе" может крыться разгадка слов Боднара об экспорте турецких беспилотников в третьи страны. Сама Турция уже пару лет сидит под жёстким эмбарго за неправильное обращение с курдами, а Украину коллективному Западу под санкции сажать несподручно.

Итак, у Киева есть две принципиальные возможности: закупать качественные комплектующие у тех же поставщиков, у которых ранее отоваривался производитель оригинальных "Байрактаров" – Baykar Defence, или пойти по дороге приключений и заняться "импортозамещением". В первом случае Киеву придётся довольно дорого платить за оригинальные комплектующие, а потому беспилотников не будет много, во втором – украинские дроны будут собираться из очень странных компонентов. И вот между этими двумя возможностями очень органично встаёт знаменитая украинская "пилорама", работа которой будет заключаться в том, что деньги из бюджета будут выделяться на закупку агрегатов от Wescam и Bombardie, а в реальную сборку пойдёт то, что Alibaba прислал.

Подобный опыт у украинской оборонки уже имеется: в 2016 году фирма АВИКОС, на тот момент числившаяся в перечне "Квалифицированные поставщики" ГК "Укроборонпром", за полтора миллиона гривен установила на экспериментальный танк "Азовец"… видеокамеры от китайских домофонов.

Справедливости ради отметим, что некоторые элементы украинская промышленность при большом желании произвести может. Например, предприятие "Мотор Сич" способно производить двигатели, вроде бы подходящие для замены австрийских (чем первоначально и заинтересовала Baykar Defence), а "Изюмский приборостроительный завод" не так давно сообщал о создании оптико-прицельной станции ОПС-3, которая позволяет наводить ракеты на цель с дистанции до 15 км. Но как эти изделия украинской оборонки будут работать на практике – пока сказать никто не может. По опыту целой серии скандалов последних лет – скорее всего, никак.

Обещанного три года ждут

За семь лет войны против ЛДНР украинская оборонка чего только не предлагала. В числе украинских вундерваффе были и беспилотный мини-бронетранспортёр "Фантом", и боевые модули "Вий" и "Тайпан" (по старой украинской традиции вооружённые авиационными пушками ГШ-23, которые на наземной технике в принципе не работают), и компьютерная система управления огнём "Каштан", и много чего другого. Однако ничего из этого до массового применения не дошло и никакого влияния на войну против непризнанных республик не оказало.

Волноваться бы стоило, заяви Украина о намерении и дальше закупать турецкие "Байрактары". Желание же украинского руководства взять производство чего бы то ни было в свои руки практически гарантированно означает, что начинание превратится в очередную кормушку и никакого реального выхлопа иметь не будет.

Так что можно только одобрить стремление окружения Зеленского погреть руки на "Байрактарах" с "Али" и пожелать им не останавливаться на этом, а плавно перейти ещё и к производству украинских "Джавелинов", снайперских винтовок и максимального количества других вооружений.

Донбассу легче будет.