"Байрактары", говорите? Ну-ну": Политтехнолог обозначил слабое место беспилотника

Политтехнолог Марат Баширов назвал слабое место турецких беспилотников Bayraktar на фоне недавнего применения их украинскими боевиками в Донбассе. При этом он обратил внимание на другой момент, о котором умолчал Киев, замылив гражданам глаза "перемогой" с беспилотниками: "Байрактары", говорите? Ну-ну".

В своём Telegram-канале Марат Баширов отметил, что согласен с военными экспертами в том, что "сбить низкоскоростной роторный турецкий беспилотник "Байрактар" на равнинной местности ЛДНР достаточно легко". По его словам, сложно такие беспилотники было обнаружить в Нагорном Карабахе, где горы. А в Донбассе это будет делать легко.

"И если собьёшь 2-3, то история с такими экспериментами этим и завершится", - подчеркнул он.

Баширов также напомнил, что их "достаточно много насбивали в Ливии и Сирии" силами местных ПВО с использованием "не самых современных систем".

При этом на фоне новостей о применении "Байрактаров" в Киеве умолчали о другом.

"Байрактары", говорите? Ну-ну, с 1 ноября Россия прекращает поставки энергетического угля на Украину", - отметил он.

Ранее в Сети появилось видео, на котором беспилотник уничтожает артиллерийскую установку. Утверждается, что на кадрах запечатлена атака ВСУ по ополченцам Донбасса. Генштаб ВСУ подтвердил применение турецкого дрона в Донбассе, а министр обороны Украины - опроверг. В Киеве до сих пор не могут дать внятных комментариев на этот счёт.

Напомним, что применение ударных беспилотников является нарушением Минских соглашений. В договорённостях прямо указан запрет на использование боевой авиации в регионе.