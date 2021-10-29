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"Байрактары", говорите? Ну-ну": Политтехнолог обозначил слабое место беспилотника

29 октября 2021, 12:05  •  172 • Политика
Политтехнолог Марат Баширов назвал слабое место турецких беспилотников Bayraktar на фоне недавнего применения их украинскими боевиками в Донбассе. При этом он обратил внимание на другой момент, о котором умолчал Киев, замылив гражданам глаза "перемогой" с беспилотниками: "Байрактары", говорите? Ну-ну".
В своём Telegram-канале Марат Баширов отметил, что согласен с военными экспертами в том, что "сбить низкоскоростной роторный турецкий беспилотник "Байрактар" на равнинной местности ЛДНР достаточно легко". По его словам, сложно такие беспилотники было обнаружить в Нагорном Карабахе, где горы. А в Донбассе это будет делать легко.
"И если собьёшь 2-3, то история с такими экспериментами этим и завершится", - подчеркнул он.
Баширов также напомнил, что их "достаточно много насбивали в Ливии и Сирии" силами местных ПВО с использованием "не самых современных систем".
При этом на фоне новостей о применении "Байрактаров" в Киеве умолчали о другом.
"Байрактары", говорите? Ну-ну, с 1 ноября Россия прекращает поставки энергетического угля на Украину", - отметил он.
Ранее в Сети появилось видео, на котором беспилотник уничтожает артиллерийскую установку. Утверждается, что на кадрах запечатлена атака ВСУ по ополченцам Донбасса. Генштаб ВСУ подтвердил применение турецкого дрона в Донбассе, а министр обороны Украины - опроверг. В Киеве до сих пор не могут дать внятных комментариев на этот счёт.
Напомним, что применение ударных беспилотников является нарушением Минских соглашений. В договорённостях прямо указан запрет на использование боевой авиации в регионе.

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