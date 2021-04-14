"Байдену лучше высказывать свои озабоченности Зеленскому": В Госдуме оценили переговоры с Путиным

В Госдуме оценили переговоры президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным. В парламенте отметили: "Байдену лучше высказывать свои озабоченности Зеленскому".

Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, сам факт телефонного разговора между Байденом и Путиным - крайне показательный момент. Это свидетельство того, что власти США готовы вести переговоры с Москвой по острым вопросам даже при наличии серьёзных политических противоречий. Важно, что именно американская сторона стала инициатором переговоров. Именно она высказала готовность обсуждать такие темы, как иранская ядерная программа, изменение климата или ситуация в Афганистане.



Но в то же самое время Слуцкий обратил внимание на то, как эти переговоры прокомментировали в США. Риторика у Белого дома была намного жёстче, чем у Кремля, а речь в очередной раз пошла про санкции и сдерживание России. В администрации президента Соединённых Штатов вновь выразили беспокойство в связи с перемещением русских войск внутри России.

Слуцкий заявил, что американцам не стоит беспокоиться о том, как русские войска двигаются по своей территории. Им стоит беспокоиться на счёт своего союзника - Украины.