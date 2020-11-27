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"Байден заставит платить по счетам": Блинкен рассказал, как изменятся отношения с Россией

27 ноября 2020, 20:35  •  261 • Политика
Американский политик Тони Блинкен, которого СМИ называют будущим госсекретарём США, рассказал, как изменятся отношения с Россией, если новым президентом официально станет Джо Байден. Журналисты вспомнили ключевые высказывания Блинкена за последние 4 года.
В 2017 году Блинкен охарактеризовал своё отношение к России двумя высказываниями. В одном он признал, что Москва была хорошим партнёром в рамках подготовки иранской ядерной сделки (из которой впоследствии вышел Дональд Трамп) и играла в этом процессе ведущую роль. Политик тогда отметил, что Соединённые Штаты готовы сотрудничать с Россией, если это отвечает интересам обеих стран.
В том же году вероятный новый глава Госдепа признал, что американцы настолько зациклились на теме "российского вмешательства", которое, впрочем, так и не было доказано, что из-за этого забыли о других насущных проблемах.
Однако в 2020 году риторика Блинкена заметно ужесточилась. Он заявил, что американская администрация при Байдене не будет закрывать глаза на историю с вознаграждениями за убийства американских солдат в Афганистане, которые Россия якобы выплачивала "Талибану" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена). Отметим, что этот фейк уже был опровергнут как российским посольством, так и самим Пентагоном.
Кроме того, Блинкен пообещал усилить давление на Россию.
Байден будет противостоять господину Путину в ответ на его агрессивные действия, а не привечать его. Байден заставит Россию платить по счетам, где понадобится, - заявлял политик.
В то же время в заявлениях демократа, прозвучавших в 2020 году, прослеживаются и позитивные моменты. Так, например, он допускает развитие торговых отношений с Россией и говорит о необходимости сдерживать гонку вооружения. В частности, Блинкен упоминает о поддержке договора СНВ-3 со стороны Байдена.
Скриншот:Telegram/РИА Новости: Выборы в США

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