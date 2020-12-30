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"Байден взял на понт Трампа": В США распространят вакцину по закону военного времени
30 декабря 2020, 18:45 • 30 • Политика
Байден задействует закон военного времени для ускорения вакцинации в США. Избранный президент также напомнил Трампу, что и тому неплохо бы публично сделать укол. "Байден, хоть и мягко, взял на понт Трампа", - комментируют в Сети.
Избранный президент США Джо Байден пообещал распространить вакцину от коронавируса по закону военного времени. Об этом политик объявил во время своего выступления в Делавэре.
Речь идёт о законе о мобилизации производства в условиях военного времени. Он позволит значительно ускорить производство вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19. Ранее президент США Дональд Трамп уже применял этот закон в аналогичных целях.
- объявил Байден.
Также он не упустил случая подколоть Трампа. Байден припомнил, что уходящий президент США обещал вакцинировать 20 миллионов американцев до конца декабря, а в реальности прививку получили лишь несколько миллионов человек. Кроме того, Байден намекнул, что Трампу и самому неплохо бы публично привиться.
- сказал избранный президент США.
- комментирует журналистка Вера Десятова в своём Telegram-канале "НАШ президент США".
Напомним, что Трамп уже успел переболеть коронавирусной инфекцией, так что по факту прививка ему, в общем-то, не требуется.
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