"Байден взял на понт Трампа": В США распространят вакцину по закону военного времени

Избранный президент США Джо Байден пообещал распространить вакцину от коронавируса по закону военного времени. Об этом политик объявил во время своего выступления в Делавэре.

Речь идёт о законе о мобилизации производства в условиях военного времени. Он позволит значительно ускорить производство вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19. Ранее президент США Дональд Трамп уже применял этот закон в аналогичных целях.

Закон о военном производстве предпишет частным компаниям поддерживать усилия (властей) по COVID-19,

- объявил Байден.

Также он не упустил случая подколоть Трампа. Байден припомнил, что уходящий президент США обещал вакцинировать 20 миллионов американцев до конца декабря, а в реальности прививку получили лишь несколько миллионов человек. Кроме того, Байден намекнул, что Трампу и самому неплохо бы публично привиться.

Когда врачи посоветуют, Трампу также следует привиться. Таким образом он поможет усилить доверие к вакцине,

- сказал избранный президент США.

Байден, хоть и мягко, взял на понт Трампа,

- комментирует журналистка Вера Десятова в своём Telegram-канале "НАШ президент США".

Напомним, что Трамп уже успел переболеть коронавирусной инфекцией, так что по факту прививка ему, в общем-то, не требуется.