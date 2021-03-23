"Байден взмахнёт слабой ручкой и…": НАТО высмеяли за позицию по "Северному потоку - 2"

В НАТО заявили об отсутствии общей позиции по "Северному потоку - 2". "У некоторых всё ещё теплится надежда на то, что взмахнёт Байден слабой ручкой - и строительство прекратится", - комментирует Витязева.

У НАТО нет единой позиции по проекту трубопровода "Северный поток - 2", заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Его слова прокомментировала журналистка и блогер Юлия Витязева.

Речь идёт о заявлении генсека военного блока по итогам первого дня заседаний Совета НАТО на уровне глав МИД. Он в очередной раз повторил, что альянс выступает за диверсификацию источников поставок энергоресурсов.

Да мы уже как бы давно это поняли. Но у некоторых все ещё теплится надежда на то, что взмахнёт Байден слабой ручкой - и строительство прекратится,

- отметила Юлия Витязева в своём Telegram-канале.

Слова об отсутствии единой позиции НАТО по поводу "Северного потока - 2" прозвучали вскоре после неприкрытых угроз США в адрес проекта. Вашингтон требует остановить строительство газопровода и покупать газ только у Америки, грозя за неподчинение санкциями.

Напомним, что США планируют сами продавать Европе свой сжиженный природный газ. Однако российское голубое топливо после завершения "Северного потока - 2" будет гораздо выгоднее. Поэтому США, а также Украина и Польша, которые лишатся из-за проекта доходов от транзита, пытаются всеми правдами и неправдами остановить проект.