Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Американцы перехватили переговоры русских и впали в ступор: "Звездочёт види...
Прощальная песня "Белого лебедя". Как Украина не сумев выручить за Ту-...
Лукашенко сообщил о циничном предложении Путину
По миру покатилась волна государственных дефолтов
Главная / Политика

"Байден так топал ногой...": Россия получила свою "сказку на ночь" с украинскими богатырями

01 декабря 2020, 16:15  •  54 • Политика
Николай Стариков полагает, что легенда об участии украинских "могучих богатырей" в шатании российского проекта "Северный поток - 2" больше похожа на "сказку на ночь". В эту сказочную канву укладывается даже перелом кандидата в президенты США Джо Байдена. Мол, "Байден так топал ногой…", надеясь сорвать проект, что сломался.
Российский общественный и политический деятель, писатель, публицист Николай Стариков принял участие в авторской программе Владимира Ворсобина, где в том числе обсудил вопрос реализации проекта "Северный поток - 2". Как известно, это самый раздражающий США проект, который, тем не менее, реализуется - пусть и с некоторыми экивоками.
В скором времени начнутся работы на финальном отрезке газопровода. Однако кандидат в президенты США Джо Байден, даже "не вселившись в Белый дом", уже грозит "потоку", отметил Ворсобин. Кроме того, выяснилось, что украинские лоббисты пытались сорвать план строительства. Но и здесь ничего не сложилось. Николай Стариков ответил на сказанное иронично. Памятуя о переломе ноги Байдена - травму политик получил, гуляя с собакой, - Стариков сказал:
"Предлагаю добавить ещё несколько штрихов. Байден топал ногой, требуя остановить строительство "Северного потока - 2". И так топал, что у него трещины появились, о чём нам сообщили".
Словом, получилась "сказочка для детей", продолжил Стариков в эфире "Радио КП". "Могучие богатыри" в лице украинских лоббистов шатали-шатали проект, но так и не расшатали. И уже на этом моменте в эту сказочку верить перестаёшь, дал понять Стариков. Он полагает, что и украинских лоббистов не существует как класса. И у США шансы сорвать "Северный поток - 2" минимальны.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



54
Источник
Похожие новости
01 декабря 2020, 00:40
"Гнать русских - это как выдернуть чеку из гранаты": Санду пообещали "красный от крови" Днестр
01 декабря 2020, 02:30
"Это нечестно, несправедливо!": Санду не смогла договориться с Россией по газу "на этом берегу"
01 декабря 2020, 06:10
Шойгу подсказали, кого ещё пора остудить за разговоры с Россией "с позиции силы"
01 декабря 2020, 00:40
"Мы - как та фисташка - "Ахахаха, хрен тебе!": Россия усиливает позиции, НАТО разводит руками
01 декабря 2020, 10:45
Не удалось развалить Россию: почему "взрываются" страны бывшего СССР
01 декабря 2020, 12:35
"Сиди и не кукарекай": Отказавшейся платить за Приднестровье Санду напомнили о судьбе Карабаха
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 декабря 2020, 03:25
Разоблачение балаклавы: Семёна Семенченко суд лишил воинского звания
01 декабря 2020, 00:40
"Гнать русских - это как выдернуть чеку из гранаты": Санду пообещали "...
01 декабря 2020, 00:40
Просто челюсть отпала: русский ас на МиГ-31 поразил американцев полётом в стратосфере
01 декабря 2020, 02:30
"Это нечестно, несправедливо!": Санду не смогла договориться с Россией по г...
01 декабря 2020, 00:40
"А усики под Гитлера стрижёте?": Новые казахские вывески на латинице застав...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 ноября 2020, 00:45
Пассажиры чуть не выбросили пенсионерку из трамвая за украинский язык
26 ноября 2020, 03:20
Датчане заметили странное: Норки с COVID "восстали" из могил
28 ноября 2020, 03:00
«Грады» для русского Мариуполя
25 ноября 2020, 02:35
Гордон заявил о диверсии в России. Скабеева ответила: "Дима реально псих"
29 ноября 2020, 12:55
Тихновская назвала условие для встречи с Путиным
25 ноября 2020, 18:10
Американцы подготовили украинскую мотопехотную бригаду к полному уничтожению в Донбассе
27 ноября 2020, 04:05
Удар в спину России: Эрдоган аннексирует Карабах
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.