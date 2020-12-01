"Байден так топал ногой...": Россия получила свою "сказку на ночь" с украинскими богатырями

Российский общественный и политический деятель, писатель, публицист Николай Стариков принял участие в авторской программе Владимира Ворсобина, где в том числе обсудил вопрос реализации проекта "Северный поток - 2". Как известно, это самый раздражающий США проект, который, тем не менее, реализуется - пусть и с некоторыми экивоками.

В скором времени начнутся работы на финальном отрезке газопровода. Однако кандидат в президенты США Джо Байден, даже "не вселившись в Белый дом", уже грозит "потоку", отметил Ворсобин. Кроме того, выяснилось, что украинские лоббисты пытались сорвать план строительства. Но и здесь ничего не сложилось. Николай Стариков ответил на сказанное иронично. Памятуя о переломе ноги Байдена - травму политик получил, гуляя с собакой, - Стариков сказал:

"Предлагаю добавить ещё несколько штрихов. Байден топал ногой, требуя остановить строительство "Северного потока - 2". И так топал, что у него трещины появились, о чём нам сообщили".

Словом, получилась "сказочка для детей", продолжил Стариков в эфире "Радио КП". "Могучие богатыри" в лице украинских лоббистов шатали-шатали проект, но так и не расшатали. И уже на этом моменте в эту сказочку верить перестаёшь, дал понять Стариков. Он полагает, что и украинских лоббистов не существует как класса. И у США шансы сорвать "Северный поток - 2" минимальны.