|
"Байден так топал ногой...": Россия получила свою "сказку на ночь" с украинскими богатырями
01 декабря 2020, 16:15 • 54 • Политика
Николай Стариков полагает, что легенда об участии украинских "могучих богатырей" в шатании российского проекта "Северный поток - 2" больше похожа на "сказку на ночь". В эту сказочную канву укладывается даже перелом кандидата в президенты США Джо Байдена. Мол, "Байден так топал ногой…", надеясь сорвать проект, что сломался.
Российский общественный и политический деятель, писатель, публицист Николай Стариков принял участие в авторской программе Владимира Ворсобина, где в том числе обсудил вопрос реализации проекта "Северный поток - 2". Как известно, это самый раздражающий США проект, который, тем не менее, реализуется - пусть и с некоторыми экивоками.
В скором времени начнутся работы на финальном отрезке газопровода. Однако кандидат в президенты США Джо Байден, даже "не вселившись в Белый дом", уже грозит "потоку", отметил Ворсобин. Кроме того, выяснилось, что украинские лоббисты пытались сорвать план строительства. Но и здесь ничего не сложилось. Николай Стариков ответил на сказанное иронично. Памятуя о переломе ноги Байдена - травму политик получил, гуляя с собакой, - Стариков сказал:
"Предлагаю добавить ещё несколько штрихов. Байден топал ногой, требуя остановить строительство "Северного потока - 2". И так топал, что у него трещины появились, о чём нам сообщили".
Словом, получилась "сказочка для детей", продолжил Стариков в эфире "Радио КП". "Могучие богатыри" в лице украинских лоббистов шатали-шатали проект, но так и не расшатали. И уже на этом моменте в эту сказочку верить перестаёшь, дал понять Стариков. Он полагает, что и украинских лоббистов не существует как класса. И у США шансы сорвать "Северный поток - 2" минимальны.
54
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 ноября 2020, 00:45
|
26 ноября 2020, 03:20
|
28 ноября 2020, 03:00
|
25 ноября 2020, 02:35
|
29 ноября 2020, 12:55
|
25 ноября 2020, 18:10
|
27 ноября 2020, 04:05