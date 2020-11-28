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"Байден сможет попасть в Белый дом": Трамп выставил условие конкуренту через соцсеть
28 ноября 2020, 00:15 • 81 • Политика
Дональд Трамп всё ещё не смирился с поражением на президентских выборах, хотя о его проигрыше трубят все американские СМИ. "Байден сможет попасть в Белый дом", - написал в своей любимой соцсети глава государства и тут же выставил условие конкуренту.
Свою позицию Трамп озвучил с помощью лаконичного сообщения в Twitter. Он считает, что право попасть в Белый дом его конкуренту ещё необходимо доказать.
"Байден сможет попасть в Белый дом, только если он сможет доказать, что смехотворные "80 миллионов голосов" не были получены обманным или незаконным путём", - написал Дональд Трамп.
Он также перечислил города, где, по его мнению, было "массовое мошенничество" при голосовании. Это Милуоки, Атланта, Детройт и Филадельфия.
Ранее Трамп отдал своим подчинённым приказ запустить алгоритм передачи власти, однако запретил подпускать Байдена и его соратников дальше "первоначальных протоколов". При этом американские СМИ продолжают соревноваться между собой, теперь уже на математическом поле. Все они сходятся во мнении, что Байден на выборах-2020 побил рекорд по числу голосов от избирателей, но сколько именно набрал, пока непонятно.
В США нет избиркома, поэтому данные разнятся. Телеканал NBC считает, что Байдена поддержали 80 013 916 американцев, а Трампа - около 73 900 000 жителей страны. Fox News полагает, что до 80 миллионов Байден не добрался. Не хватило буквально 30 тысяч бюллетеней.
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