"Байден сможет попасть в Белый дом": Трамп выставил условие конкуренту через соцсеть

Свою позицию Трамп озвучил с помощью лаконичного сообщения в Twitter. Он считает, что право попасть в Белый дом его конкуренту ещё необходимо доказать.

"Байден сможет попасть в Белый дом, только если он сможет доказать, что смехотворные "80 миллионов голосов" не были получены обманным или незаконным путём", - написал Дональд Трамп.

Он также перечислил города, где, по его мнению, было "массовое мошенничество" при голосовании. Это Милуоки, Атланта, Детройт и Филадельфия.

Ранее Трамп отдал своим подчинённым приказ запустить алгоритм передачи власти, однако запретил подпускать Байдена и его соратников дальше "первоначальных протоколов". При этом американские СМИ продолжают соревноваться между собой, теперь уже на математическом поле. Все они сходятся во мнении, что Байден на выборах-2020 побил рекорд по числу голосов от избирателей, но сколько именно набрал, пока непонятно.

В США нет избиркома, поэтому данные разнятся. Телеканал NBC считает, что Байдена поддержали 80 013 916 американцев, а Трампа - около 73 900 000 жителей страны. Fox News полагает, что до 80 миллионов Байден не добрался. Не хватило буквально 30 тысяч бюллетеней.