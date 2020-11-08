|
"Байден победил": CNN не удержался от "сенсации" после публикации итогов выборов в Пенсильвании
08 ноября 2020, 09:05 • 17 • Политика
Американский канал CNN не удержался от "сенсации" после публикации итогов выборов в Пенсильвании. На его сайте вышел материал под заголовком "Байден победил". Отмечается, что кандидат в президенты США от Демократической партии набрал нужное для победы количество голосов выборщиков.
На сайте CNN появился материал под заголовком "Байден победил". По данным американского канала, кандидат в президенты США от Демократической партии набрал нужное для победы количество голосов выборщиков.
Фото: скриншот CNN
Утверждается, что Джо Байден обошёл действующего главу Белого дома Дональда Трампа в Пенсильвании и теперь имеет в общей сложности 273 голоса выборщиков при необходимых для победы 270.
Вслед за ним победу на выборах с высокой долей вероятности Байдену уже отдал и ряд других СМИ и аналитических агентств. Среди них - Associated Press, NBC, Fox News, а также компания Edison Research.
17
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 ноября 2020, 23:20
|
04 ноября 2020, 03:10
|
02 ноября 2020, 19:05
|
06 ноября 2020, 00:15
|
01 ноября 2020, 17:25
|
04 ноября 2020, 08:40
|
01 ноября 2020, 23:50