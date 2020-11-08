"Байден победил": CNN не удержался от "сенсации" после публикации итогов выборов в Пенсильвании

На сайте CNN появился материал под заголовком "Байден победил". По данным американского канала, кандидат в президенты США от Демократической партии набрал нужное для победы количество голосов выборщиков.

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Утверждается, что Джо Байден обошёл действующего главу Белого дома Дональда Трампа в Пенсильвании и теперь имеет в общей сложности 273 голоса выборщиков при необходимых для победы 270.

Джо Байден станет 46-м президентом Соединенных Штатов, - уверенно прогнозирует CNN.

Вслед за ним победу на выборах с высокой долей вероятности Байдену уже отдал и ряд других СМИ и аналитических агентств. Среди них - Associated Press, NBC, Fox News, а также компания Edison Research.