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"Байден победил": CNN не удержался от "сенсации" после публикации итогов выборов в Пенсильвании

08 ноября 2020, 09:05  •  17 • Политика
Американский канал CNN не удержался от "сенсации" после публикации итогов выборов в Пенсильвании. На его сайте вышел материал под заголовком "Байден победил". Отмечается, что кандидат в президенты США от Демократической партии набрал нужное для победы количество голосов выборщиков.
На сайте CNN появился материал под заголовком "Байден победил". По данным американского канала, кандидат в президенты США от Демократической партии набрал нужное для победы количество голосов выборщиков.
Фото: скриншот CNN
Утверждается, что Джо Байден обошёл действующего главу Белого дома Дональда Трампа в Пенсильвании и теперь имеет в общей сложности 273 голоса выборщиков при необходимых для победы 270.
Джо Байден станет 46-м президентом Соединенных Штатов, - уверенно прогнозирует CNN.
Вслед за ним победу на выборах с высокой долей вероятности Байдену уже отдал и ряд других СМИ и аналитических агентств. Среди них - Associated Press, NBC, Fox News, а также компания Edison Research.

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