Демократ Джо Байден заявил, что собирается объединить все штаты Америки вне зависимости от их политических взглядов. Это будет сделано через подкуп республиканцев, считает политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

Он отмечает, что это будет третий этап плана, разработанного штабом Байдена. На первом этапе на действующего президента США Дональда Трампа вылили всевозможную грязь и очернили с ног до головы. На втором этапе, по словам эксперта, случились фальсификации, воровство голосов, махинации в соцсетях и с голосованием по почте.

"Сейчас идёт третий этап: вливаются огромные деньги в республиканские фонды, что привело к массовому предательству Трампа со стороны его сопартийцев", - сказал Рафаэль Ордуханян в беседе с Nation News.

Сейчас единственный шанс Трампа на победу - это лояльный Верховгый суд. Однако эксперт уверен, что до него дело не дойдёт, подкупленные республиканцы вынудят Трампа заявить о признании поражения "ради единства страны" или что-то в таком духе.