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"Байден перешёл к подкупу республиканцев": Политолог раскрыл три этапа плана по свержению Трампа
24 ноября 2020, 14:40 • 44 • Политика
Байден планирует "объединить" США с помощью подкупа республиканцев, считает американист Рафаэль Ордуханян. "Сейчас идёт третий этап: вливаются огромные деньги в республиканские фонды, что привело к массовому предательству Трампа со стороны его сопартийцев", - утверждает он.
Демократ Джо Байден заявил, что собирается объединить все штаты Америки вне зависимости от их политических взглядов. Это будет сделано через подкуп республиканцев, считает политолог-американист Рафаэль Ордуханян.
Он отмечает, что это будет третий этап плана, разработанного штабом Байдена. На первом этапе на действующего президента США Дональда Трампа вылили всевозможную грязь и очернили с ног до головы. На втором этапе, по словам эксперта, случились фальсификации, воровство голосов, махинации в соцсетях и с голосованием по почте.
Сейчас единственный шанс Трампа на победу - это лояльный Верховгый суд. Однако эксперт уверен, что до него дело не дойдёт, подкупленные республиканцы вынудят Трампа заявить о признании поражения "ради единства страны" или что-то в таком духе.
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