Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Если хотите понять – послушайте": Путин заставил американцев разочаро...
"Подай, принеси, сожги деревню": Литва обманулась в своих ожиданиях
"Вседозволенности положен предел": Американцев восхитила охрана Путина
Главу МВД Украины Арсена Авакова администрация Владимира Зеленского отправляет в...
Главная / Политика

"Байден не понимает, что происходит": Президента США заставляют пройти тест на слабоумие

18 июня 2021, 21:40  •  92 • Политика
Бывший врач Белого дома, а ныне член палаты представителей от штата Техас Ронни Джексон считает, что президент США должен пройти тест на слабоумие. "Байден не понимает, что происходит и где он находится", - пояснил медик.
Джексон был врачом, когда кресло президента занимал Дональд Трамп. Тогда главу Белого дома тоже обвиняли в нездоровье, после чего он прошёл тест на умственные способности. Было объявлено, что Трамп набрал 30 баллов из 30.
Теперь на прохождении такого же когнитивного теста Ронни Джексон настаивает и для Джо Байдена.
"Байден не понимает, что происходит и где он находится. Он всё время очень смущён", - привело слова Джексона издание The Hill.
Экс-врач Белого дома направил администрации Байдена письмо с требованием пройти когнитивный тест. Документ подписан также 13 республиканцами из палаты представителей. Они сомневаются, что нынешний президент способен выполнять обязанности главы государства. В письме содержится призыв обнародовать результаты тестирования.
Джо Байдену уже исполнилось 78 лет. Он является самым старым президентом США за всю историю этой страны. Когда политик выступал перед своими сторонниками до выборов, он обещал "быть прозрачным с точки зрения здоровья". В Белом доме обещали, что Байдена ждёт обследование в конце 2021 года, но конкретных дат названо не было.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






92
Источник
Похожие новости
18 июня 2021, 07:00
"Вседозволенности положен предел": Американцев восхитила охрана Путина
18 июня 2021, 00:35
В Киеве узнали о разговоре Байдена с Путиным от Нуланд
18 июня 2021, 08:50
Совбезу ООН раскрыли глаза на бессмысленное и жестокое нападение ВСУ
18 июня 2021, 12:30
"Чёрная метка" для Путина: тайну подарка Байдена раскрыл кандидат наук
18 июня 2021, 14:20
Лавров раскусил игру американцев после Женевы: "Хочу, чтоб услышали"
18 июня 2021, 19:50
План по спасению России провалился. Стране сулят катастрофу
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 июня 2021, 12:50
"Без колебаний встанет за Москву": Sohu рассказало о мощном союзнике России
13 июня 2021, 03:10
"Говорят, он уже в России". Куда исчез начштаба морской охраны, который имел доступ к секретным планам Украины
13 июня 2021, 20:35
Экс-офицер СБУ сдал своих, ставших чужими: В России готовят диверсии
12 июня 2021, 11:35
"Господин президент, вы - убийца?": Путин заставил выслушать ответ
18 июня 2021, 00:35
В Киеве узнали о разговоре Байдена с Путиным от Нуланд
17 июня 2021, 20:55
"Есть лохи, а есть нечто": Госкомпании помахали России рукой
15 июня 2021, 04:40
Брошенная вскользь фраза Путина озадачила Берлин: "Страшный сон Германии"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.