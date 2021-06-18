"Байден не понимает, что происходит": Президента США заставляют пройти тест на слабоумие

Бывший врач Белого дома, а ныне член палаты представителей от штата Техас Ронни Джексон считает, что президент США должен пройти тест на слабоумие. "Байден не понимает, что происходит и где он находится", - пояснил медик.

Джексон был врачом, когда кресло президента занимал Дональд Трамп. Тогда главу Белого дома тоже обвиняли в нездоровье, после чего он прошёл тест на умственные способности. Было объявлено, что Трамп набрал 30 баллов из 30.

Теперь на прохождении такого же когнитивного теста Ронни Джексон настаивает и для Джо Байдена.

"Байден не понимает, что происходит и где он находится. Он всё время очень смущён", - привело слова Джексона издание The Hill.

Экс-врач Белого дома направил администрации Байдена письмо с требованием пройти когнитивный тест. Документ подписан также 13 республиканцами из палаты представителей. Они сомневаются, что нынешний президент способен выполнять обязанности главы государства. В письме содержится призыв обнародовать результаты тестирования.

Джо Байдену уже исполнилось 78 лет. Он является самым старым президентом США за всю историю этой страны. Когда политик выступал перед своими сторонниками до выборов, он обещал "быть прозрачным с точки зрения здоровья". В Белом доме обещали, что Байдена ждёт обследование в конце 2021 года, но конкретных дат названо не было.