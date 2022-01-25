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"Байден находится в иллюзиях": Экономист объяснил, почему "пугалка" с инфляцией не сработает

25 января 2022, 20:25  •  160 • Политика
Байден заявил, что США, а значит, и миру, нужно "больше инфляции". Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев объяснил, почему эта "пугалка" не сработает. "Байден находится в иллюзиях", - констатировал эксперт.
Джо Байден должен был встретиться со своими советниками по экономике в Белом доме, но до этого журналист телеканал Fox News Питер Дуси успел задать вопрос об инфляции. Ответ президента США оказался весьма странным
"Это большой актив! Больше инфляции!" – произнёс американский лидер, после чего бросил оскорбление в адрес журналиста.
На декабрь 2021 года инфляция в США составляла 7,2%. Это рекордный показатель за последние 40 лет. В Штатах подорожало всё: от автомобилей и недвижимости до продуктов питания. В Федеральной резервной системе перестали считать такое положение дел временным.
"Байден находится в иллюзиях, что деньги – это очень управляемая вещь, а доллар – абсолютно востребованная мировая валюта, с помощью которой можно управлять всем миром", - произнёс в эфире радио Sputnik Михаил Беляев.
Экономист предположил, что Байден надеется устроить всемирную инфляцию, при которой всем странам, исключая США, придётся туго. Зато Вашингтон упрочит своё положение в мировой политике и экономике. Соединённые Штаты по-прежнему стремятся удержать однополярный мир, однако им удаётся всё хуже и хуже.
Эксперт напомнил, что чья-либо воля далеко не всегда может управлять экономическими процессами. Если страна маленькая, можно напечатать много денег, что приведёт к инфляции. Но в случае с долларом – масштабы в объёмах планеты. Тут работают совершенно иные механизмы.
"И здесь Байден находится в очень большом заблуждении. Его план – очередная пугалка. Он пытается играть мускулами, но мускулы-то уже довольно дряблые. Они больше в его воображении, чем в действительности", - заключил Беляев.

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