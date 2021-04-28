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"Байден лишил американцев мяса". Немцев повеселила паника в США

28 апреля 2021, 22:40  •  155 • Политика
Немецкое издание Süddeutsche Zeitung с иронией прокомментировало панику в США, разгоревшуюся из-за, как позже выяснилось, фейковой новости - "Байден лишил американцев мяса". Информацию выдал канал Fox News, правда, потом принёс свои извинения и признал ошибку. Тем не менее резонанс был мощный.
"Возможно, в прошлую пятницу у некоторых зрителей Fox News стейк рибай встал поперек горла от шока", - иронично отметило немецкое издание Süddeutsche Zeitung, комментируя сюжет о том, что президент США Джо Байден якобы собирается ограничить потребление говядины в стране 2 килограммами в год на человека.
То есть каждому человеку будет разрешено съедать только два килограмма говядины в год. Другими словами, максимум "один бургер в месяц", передавал Fox News, уточняя, что такие меры Байден якобы хочет ввести в рамках борьбы против изменения климата.
Позже выяснилось, что информация оказалась фейковой, отмечают немцы, но резонанс она получила огромный. Так, губернатор Техаса республиканец Грег Эбботт в Twitter заявил в ответ на сюжет Fox News: "В Техасе такого не будет!".
Депутат Конгресса и сторонница Дональда Трампа Лорен Боберт возмутилась также в Twitter: "Почему бы Джо не убраться с моей кухни?".
Сын Трампа Дональд Трамп-младший выложил пост про то, что днём ранее съел два килограмма говядины и собрал 33 тыс. лайков от пользователей".

Позже ведущий Fox News Джон Робертс признал ошибку в своей передаче America Reports, отметив, что информация была взята из британского таблоида Daily Mail - а именно из статьи под заголовком "Как климатический план Байдена может привести к тому, что вы будете есть только один бургер в месяц".
Администрация Байдена также постаралась замять скандал, опубликовав архивные фото президента за готовкой котлет для бургеров и написав: "Нет, Байден не пытается заставить американцев есть меньше красного мяса".

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