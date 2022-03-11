"Байден лично прилетел к Зеленскому": Украинский депутат показал "подтверждение"

Украинский депутат Илья Кива в своём телеграм-канале запостил дипфейк с участием лидеров США и Незалежной.

Украинского президента Владимира Зеленского "лично поддержал" Джо Байден. Американский лидер на фоне забаррикадированного Киева "появился" в видеозаписи вместе с Зеленским.

Интересный дипфейк с участием президентов США и Украины разместил в своём телеграм-канале депутат Илья Кива. Ранее Кива вынужден был покинуть Незалежную из-за подозрения в госизмене.

"Срочная новость!!! "Байден лично прилетел к Зеленскому, чтоб поддержать его"!!!)))))" - язвительно подписал нардеп выложенную запись.

Отметим, что сам Зеленский в действительности недоволен помощью зарубежных друзей. Об этом он открыто заявил в новом обращении. По его словам, Евросоюзу нужно ввести ещё больше санкций против России.

Надежд Киеву не даёт и отношение американцев. Ранее в США заявили, что не будут отправлять свои войска на помощь Украине, а американский лидер Джо Байден предложил Зеленскому самостоятельно решить, оставаться ли на Украине.