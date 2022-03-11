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"Байден лично прилетел к Зеленскому": Украинский депутат показал "подтверждение"
11 марта 2022, 18:10 • 538 • В мире
Украинский депутат Илья Кива в своём телеграм-канале запостил дипфейк с участием лидеров США и Незалежной.
Украинского президента Владимира Зеленского "лично поддержал" Джо Байден. Американский лидер на фоне забаррикадированного Киева "появился" в видеозаписи вместе с Зеленским.
Интересный дипфейк с участием президентов США и Украины разместил в своём телеграм-канале депутат Илья Кива. Ранее Кива вынужден был покинуть Незалежную из-за подозрения в госизмене.
"Срочная новость!!! "Байден лично прилетел к Зеленскому, чтоб поддержать его"!!!)))))" - язвительно подписал нардеп выложенную запись.
Отметим, что сам Зеленский в действительности недоволен помощью зарубежных друзей. Об этом он открыто заявил в новом обращении. По его словам, Евросоюзу нужно ввести ещё больше санкций против России.
Надежд Киеву не даёт и отношение американцев. Ранее в США заявили, что не будут отправлять свои войска на помощь Украине, а американский лидер Джо Байден предложил Зеленскому самостоятельно решить, оставаться ли на Украине.
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