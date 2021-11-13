"Байден ходит вокруг Путина на цыпочках": Кремль держит опасный компромат против США - WSJ

Кремль держит у себя опасный компромат против США, уверен журналист Wall Street Journal. Именно поэтому, считает он, "Байден ходит вокруг Путина на цыпочках".

Автор статьи Холман Дженкинс-младший уверен, что у России есть некая компрометирующая США информация, о которой американские избиратели даже не догадываются. Это либо сведения о масштабной коррупции, либо другой секрет, который стоил демократам президентского кресла в 2016 году.

Журналист напомнил, что во время выборов 2016 года глава ФБР Джеймс Коми неожиданно открыл дело в отношении кандидата Хиллари Клинтон, в результате чего часть избирателей переметнулась от демократов к республиканцам, а Дональд Трамп одержал победу. Дженкинс-младший считает, что Коми получил от русских какие-то разведданные и попытался защитить будущую администрацию Клинтон. И эта информация по-прежнему представляет для американского истеблишмента угрозу, особенно сейчас, когда в Белом доме вновь обосновался демократ.

Вся эта неразбериха даёт администрации Байдена дополнительную причину ходить вокруг Путина на цыпочках. Информация, которая лучше известна Кремлю, чем американской общественности, никак не может быть хорошей,

- пишет он на страницах WSJ.

Отметим, что данной теории противоречит поведение американских демократов. Весь срок Дональда Трампа они открыто обвиняли Россию во вмешательстве в выборы (которое так и не было никем доказано), совершенно не боясь слива компромата Москвой.

Добавим также, что реально существующий компромат на президента США Джо Байдена в виде коррупционного скандала вокруг его сына и увольнения генпрокурора Украины по телефонному звонку из Вашингтона никак не помешал политику занять Овальный кабинет.