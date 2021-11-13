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"Байден ходит вокруг Путина на цыпочках": Кремль держит опасный компромат против США - WSJ
13 ноября 2021, 20:15 • 105 • Политика
Кремль держит у себя опасный компромат против США, уверен журналист Wall Street Journal. Именно поэтому, считает он, "Байден ходит вокруг Путина на цыпочках".
Автор статьи Холман Дженкинс-младший уверен, что у России есть некая компрометирующая США информация, о которой американские избиратели даже не догадываются. Это либо сведения о масштабной коррупции, либо другой секрет, который стоил демократам президентского кресла в 2016 году.
Журналист напомнил, что во время выборов 2016 года глава ФБР Джеймс Коми неожиданно открыл дело в отношении кандидата Хиллари Клинтон, в результате чего часть избирателей переметнулась от демократов к республиканцам, а Дональд Трамп одержал победу. Дженкинс-младший считает, что Коми получил от русских какие-то разведданные и попытался защитить будущую администрацию Клинтон. И эта информация по-прежнему представляет для американского истеблишмента угрозу, особенно сейчас, когда в Белом доме вновь обосновался демократ.
- пишет он на страницах WSJ.
Отметим, что данной теории противоречит поведение американских демократов. Весь срок Дональда Трампа они открыто обвиняли Россию во вмешательстве в выборы (которое так и не было никем доказано), совершенно не боясь слива компромата Москвой.
Добавим также, что реально существующий компромат на президента США Джо Байдена в виде коррупционного скандала вокруг его сына и увольнения генпрокурора Украины по телефонному звонку из Вашингтона никак не помешал политику занять Овальный кабинет.
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