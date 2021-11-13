Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Пенсильвании закончился уголь? Украина обратилась за помощью к Донбассу
Жители Украины предупредили о массовом переезде в Крым: Обозначены сроки
Госдеп США решил рассказать русским о НАТО: Ответ прилетел мгновенно
Чиновница заявила о разгуле "большого китайского брата" в России: &quo...
Главная / Политика

"Байден ходит вокруг Путина на цыпочках": Кремль держит опасный компромат против США - WSJ

13 ноября 2021, 20:15  •  105 • Политика
Кремль держит у себя опасный компромат против США, уверен журналист Wall Street Journal. Именно поэтому, считает он, "Байден ходит вокруг Путина на цыпочках".
Автор статьи Холман Дженкинс-младший уверен, что у России есть некая компрометирующая США информация, о которой американские избиратели даже не догадываются. Это либо сведения о масштабной коррупции, либо другой секрет, который стоил демократам президентского кресла в 2016 году.
Журналист напомнил, что во время выборов 2016 года глава ФБР Джеймс Коми неожиданно открыл дело в отношении кандидата Хиллари Клинтон, в результате чего часть избирателей переметнулась от демократов к республиканцам, а Дональд Трамп одержал победу. Дженкинс-младший считает, что Коми получил от русских какие-то разведданные и попытался защитить будущую администрацию Клинтон. И эта информация по-прежнему представляет для американского истеблишмента угрозу, особенно сейчас, когда в Белом доме вновь обосновался демократ.
Вся эта неразбериха даёт администрации Байдена дополнительную причину ходить вокруг Путина на цыпочках. Информация, которая лучше известна Кремлю, чем американской общественности, никак не может быть хорошей,
- пишет он на страницах WSJ.
Отметим, что данной теории противоречит поведение американских демократов. Весь срок Дональда Трампа они открыто обвиняли Россию во вмешательстве в выборы (которое так и не было никем доказано), совершенно не боясь слива компромата Москвой.
Добавим также, что реально существующий компромат на президента США Джо Байдена в виде коррупционного скандала вокруг его сына и увольнения генпрокурора Украины по телефонному звонку из Вашингтона никак не помешал политику занять Овальный кабинет.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





105
Источник
Похожие новости
13 ноября 2021, 01:35
Бунт в Госдуме. Вакцинация, "битый" министр и гробовая тишина
13 ноября 2021, 03:20
Русские готовятся к войне? Баранец объяснил: "Не сегодня-завтра Путин с Шойгу ворвутся"
13 ноября 2021, 15:00
Уже без шуток: От России требуют неисполнимого - покаяния по Донбассу
13 ноября 2021, 05:05
"Молодой Путин" заявил, что правит миром. Так же как президент России
13 ноября 2021, 16:45
"Это то, что надо сейчас Москве": Столица бросила беспрецедентный вызов всему миру
13 ноября 2021, 12:40
НАТО бросило вызов России: Путин рассекретил ответный ход Шойгу
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 ноября 2021, 01:35
Бунт в Госдуме. Вакцинация, "битый" министр и гробовая тишина
13 ноября 2021, 03:20
Русские готовятся к войне? Баранец объяснил: "Не сегодня-завтра Путин с Шойгу во...
13 ноября 2021, 01:35
"А теперь разразится война?": Подсчёты мигрантов на границе вызвали удивлен...
13 ноября 2021, 15:00
Уже без шуток: От России требуют неисполнимого - покаяния по Донбассу
13 ноября 2021, 05:05
"Молодой Путин" заявил, что правит миром. Так же как президент России
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 ноября 2021, 03:20
Русские готовятся к войне? Баранец объяснил: "Не сегодня-завтра Путин с Шойгу ворвутся"
12 ноября 2021, 00:30
Россия не планирует нападать, но..: Зампостпреда России при ООН предупредил Украину и США
12 ноября 2021, 16:15
Жители Украины предупредили о массовом переезде в Крым: Обозначены сроки
08 ноября 2021, 17:10
Украинскому эксперту пришлось извиняться после скандала на русском ТВ
09 ноября 2021, 00:45
Экономист: Польшу и Прибалтику заставят заплатить за всё
07 ноября 2021, 10:50
Америка не спасёт. В "китайском Крыму" началась паника
08 ноября 2021, 07:15
"Это не шанс - конкретное задание": Москва выдвинула Вашингтону ультиматум
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.