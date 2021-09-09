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"Байден хочет предупредить Путина": Вассерман поделился "инсайдом" из Киева
09 сентября 2021, 20:55 • 68 • Политика
На Украине муссируются слухи о новой встрече Владимира Путина и Джо Байдена - якобы она пройдёт уже в октябре. Политический эксперт Анатолий Вассерман поделился "инсайдом": Байден хочет о чём-то предупредить Путина. По крайней мере, на это надеются в Киеве.
Украинское издание "Страна.Уа" сообщило, что в ближайшее время может состояться встреча президентов России и США. Такие слухи, исходящие от СМИ Украины, неудивительны, отметил в беседе с Царьградом Анатолий Вассерман. Он пояснил, что украинское руководство "спит и видит" новую встречу Байдена с Путиным, "где Байден предупредит Путина о том, что "Северный поток" надо прекратить".
На Украине, отметил эксперт, очень болезненно восприняли отказ США вводить новые санкции против второй очереди "Северного потока":
По мнению самого Вассермана, информация о грядущей встрече Путина и Байдена - лишь мечты киевских властей, а также желание украинских СМИ похайповать и пропиариться. Он добавил, что вброс об этой встрече уже опровергнут.
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