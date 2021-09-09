"Байден хочет предупредить Путина": Вассерман поделился "инсайдом" из Киева

На Украине муссируются слухи о новой встрече Владимира Путина и Джо Байдена - якобы она пройдёт уже в октябре. Политический эксперт Анатолий Вассерман поделился "инсайдом": Байден хочет о чём-то предупредить Путина. По крайней мере, на это надеются в Киеве.

Украинское издание "Страна.Уа" сообщило, что в ближайшее время может состояться встреча президентов России и США. Такие слухи, исходящие от СМИ Украины, неудивительны, отметил в беседе с Царьградом Анатолий Вассерман. Он пояснил, что украинское руководство "спит и видит" новую встречу Байдена с Путиным, "где Байден предупредит Путина о том, что "Северный поток" надо прекратить".

На Украине, отметил эксперт, очень болезненно восприняли отказ США вводить новые санкции против второй очереди "Северного потока":

Потому что немецкий бизнес очень доходчиво объяснил немецким политикам, что без дешёвой энергии вся экономика Германии накроется. И хотя американцы этого очень хотят, но они понимают, что немцы скорее из НАТО выйдут, чем откажутся от развития "Северного потока".

По мнению самого Вассермана, информация о грядущей встрече Путина и Байдена - лишь мечты киевских властей, а также желание украинских СМИ похайповать и пропиариться. Он добавил, что вброс об этой встрече уже опровергнут.