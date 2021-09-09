Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Путин такое молча не проглотит": Сатановский о плане Киева по захвату...
Пушков раскрыл, зачем Зеленский хочет видеть Путина: "Пытаются использовать...
США подали России долларовый сигнал
Норвежец объяснил, почему нет информации о "побочках" от "Спутник...
Главная / Политика

"Байден хочет предупредить Путина": Вассерман поделился "инсайдом" из Киева

09 сентября 2021, 20:55  •  68 • Политика
На Украине муссируются слухи о новой встрече Владимира Путина и Джо Байдена - якобы она пройдёт уже в октябре. Политический эксперт Анатолий Вассерман поделился "инсайдом": Байден хочет о чём-то предупредить Путина. По крайней мере, на это надеются в Киеве.
Украинское издание "Страна.Уа" сообщило, что в ближайшее время может состояться встреча президентов России и США. Такие слухи, исходящие от СМИ Украины, неудивительны, отметил в беседе с Царьградом Анатолий Вассерман. Он пояснил, что украинское руководство "спит и видит" новую встречу Байдена с Путиным, "где Байден предупредит Путина о том, что "Северный поток" надо прекратить".
На Украине, отметил эксперт, очень болезненно восприняли отказ США вводить новые санкции против второй очереди "Северного потока":
Потому что немецкий бизнес очень доходчиво объяснил немецким политикам, что без дешёвой энергии вся экономика Германии накроется. И хотя американцы этого очень хотят, но они понимают, что немцы скорее из НАТО выйдут, чем откажутся от развития "Северного потока".
По мнению самого Вассермана, информация о грядущей встрече Путина и Байдена - лишь мечты киевских властей, а также желание украинских СМИ похайповать и пропиариться. Он добавил, что вброс об этой встрече уже опровергнут.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





68
Источник
Похожие новости
09 сентября 2021, 09:55
После гибели главы МЧС политолог рассекретил информацию о преемнике Путина
09 сентября 2021, 01:40
Эксперт предугадал реакцию Киева на поставки газа России в обход: "Крики, заклинания"
09 сентября 2021, 11:45
Бородай: "Донбасс готовится к войне. Не обойдётся"
09 сентября 2021, 04:25
"У нас серьёзные вопросы к русским": Историк выразил "вину" России в миллионах
09 сентября 2021, 08:05
Киев приготовился мстить за Крымский мост, но прогадал
09 сентября 2021, 15:25
Гаспарян оценил реакцию на трагическую гибель Зиничева: "Откровенно глумятся"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 сентября 2021, 23:35
"Ещё тактично высказалась": Блогер унизил флаг России. Захарова не сдержала эмоций - "Подло"
04 сентября 2021, 06:10
Политолог об отставке Лаврова и Шойгу: "Что сказать можно, я сказал"
07 сентября 2021, 04:45
Норвежец объяснил, почему нет информации о "побочках" от "Спутника V"
05 сентября 2021, 09:40
Свершилось: Запад начал заливать Украину деньгами
07 сентября 2021, 04:46
Пушков раскрыл, зачем Зеленский хочет видеть Путина: "Пытаются использовать"
04 сентября 2021, 02:30
«Диверсанты» проникли на украинский военный объект и станцевали на САУ «Гвоздика» под песню о «вагнеровцах»
04 сентября 2021, 17:10
"Где котёл будет, панове?" Журналист назвал последний роковой шаг Киева с Донбассом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.