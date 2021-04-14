"Байден испугался?": Гаспарян о версиях внезапного звонка президента США в Кремль

Публицист Армен Гаспарян рассуждает о причинах внезапного звонка президента США Джозефа Байдена главе России Владимиру Путину и предложение провести переговоры в "третьей стране"

Писатель, публицист, историк Армен Гаспарян выдвинул свои версии внезапного звонка президента США Джозефа Байдена президенту России Владимиру Путину после оскорбительных обвинений, а также предложения провести встречу двух лидеров "в третьей стране".

По мнению Гаспаряна, у звонка Байдена Путину "есть два очевидных фактора и третий, выражаясь языком разведки, представляющийся двойным дном".

США были "категорически не готовы, что Россия "вдруг" объявит Вашингтон своим противником" и будет готова к вероятному отключению SWIFT (международной межбанковской информационно-платёжной системы - ред.).

У нас давным-давно есть своя внутренняя платёжная система, это будет отличная возможность её и дальше развивать. А если вы настолько невменяемые, живите в этом состоянии сами,

- полагает автор.

Гаспарян считает, что "терять деньги американцам категорически не хочется", и "в Госдепартаменте США ... прекрасно понимают, что до края ситуацию доводить не нужно". По мнению публициста, США умеют вовремя останавливаться, и поэтому Байдену "так внезапно потребовалась встреча".

Гаспарян полагает, что "следствием этого будет либо новая "разрядка", ... либо ситуация ухудшится просто до невозможности", однако "ко второму варианту не готовы абсолютно все".

Также Гаспарян обращает внимание на "отсутствие вообще какой-либо реакции со стороны нашей так называемой внесистемной оппозиции", которая любит использовать мем про "российская власть испугалась". Однако по отношению к Байдену такого мема "мы с вами так и не дождались".

И это тоже абсолютно понятно: война войной, а грант по распорядку. Кусать руку дающего наша оппозиционная публика категорически не готова,

- цитирует РИА ФАН Гаспаряна.

Третий вывод из звонка Байдена - то, что "языком разведки можно назвать двойным дном". По словам Гаспаряна, на Украине ходят слухи, что Верховная рада хочет "побыстрее принять закон о размещении баз НАТО".

Если рассматривать ситуацию с этой точки зрения, тогда стремление Байдена к переговорам - это попытка оттянуть время, чтобы дать возможность Украине подготовить и принять все необходимые законопроекты,

- считает публицист.

Гаспарян отмечает, что "в Вашингтоне прекрасно понимают, что есть красные линии, которые преступать не следует, и это вполне положительный аспект".

Другой вопрос - радоваться особенно нечему. Ситуация действительно сложная, но некая надежда на здравый смысл американцев у нас ещё есть. При этом, конечно, нет ни малейшей надежды на здравый смысл в рядах внесистемной российской оппозиции,

- резюмирует политолог.