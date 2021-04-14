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"Байден испугался?": Гаспарян о версиях внезапного звонка президента США в Кремль
14 апреля 2021, 13:55 • 173 • Политика
Публицист Армен Гаспарян рассуждает о причинах внезапного звонка президента США Джозефа Байдена главе России Владимиру Путину и предложение провести переговоры в "третьей стране"
Писатель, публицист, историк Армен Гаспарян выдвинул свои версии внезапного звонка президента США Джозефа Байдена президенту России Владимиру Путину после оскорбительных обвинений, а также предложения провести встречу двух лидеров "в третьей стране".
По мнению Гаспаряна, у звонка Байдена Путину "есть два очевидных фактора и третий, выражаясь языком разведки, представляющийся двойным дном".
США были "категорически не готовы, что Россия "вдруг" объявит Вашингтон своим противником" и будет готова к вероятному отключению SWIFT (международной межбанковской информационно-платёжной системы - ред.).
- полагает автор.
Гаспарян считает, что "терять деньги американцам категорически не хочется", и "в Госдепартаменте США ... прекрасно понимают, что до края ситуацию доводить не нужно". По мнению публициста, США умеют вовремя останавливаться, и поэтому Байдену "так внезапно потребовалась встреча".
Гаспарян полагает, что "следствием этого будет либо новая "разрядка", ... либо ситуация ухудшится просто до невозможности", однако "ко второму варианту не готовы абсолютно все".
Также Гаспарян обращает внимание на "отсутствие вообще какой-либо реакции со стороны нашей так называемой внесистемной оппозиции", которая любит использовать мем про "российская власть испугалась". Однако по отношению к Байдену такого мема "мы с вами так и не дождались".
- цитирует РИА ФАН Гаспаряна.
Третий вывод из звонка Байдена - то, что "языком разведки можно назвать двойным дном". По словам Гаспаряна, на Украине ходят слухи, что Верховная рада хочет "побыстрее принять закон о размещении баз НАТО".
- считает публицист.
Гаспарян отмечает, что "в Вашингтоне прекрасно понимают, что есть красные линии, которые преступать не следует, и это вполне положительный аспект".
- резюмирует политолог.
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