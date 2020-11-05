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"Байден - президент одного срока": Политолог дал прогноз по выборам в США

05 ноября 2020, 14:55  •  122 • Политика
Политолог Марат Баширов дал прогноз по выборам президента США, причём не нынешних, а следующих - 2024 года. По его мнению, Байден - если он победит - это "президент одного срока", и уже через 4 года политическая картина кардинально изменится.
Пока в США продолжается подсчёт голосов, эксперты анализируют уже известные цифры и делают свои прогнозы - кто станет новым президентом Соединённых Штатов?
Политолог и публицист Марат Баширов в своём Телеграм-канале подвёл промежуточные итоги выборов и сделал из них выводы. Прежде всего он отметил, что в случае победы Байдена он будет руководить страной не более четырёх лет. "Если Байден - то это президент одного срока", - уверен эксперт.
"И дело даже не в возрасте, уже понятно, что страной руководят люди, застрявшие в прошлом веке и неспособные управлять новыми социальными рисками", - пояснил Баширов. Он добавил, что на следующих выборах мы увидим значительно более молодых кандидатов - лет на 20-30 моложе.
Этот вывод уже отчасти подтвердил рэпер Канье Уэст: набрав около 0,2% голосов избирателей, он не унывает и уже намекнул своим подписчикам в Твиттере, что собирается баллотироваться в президенты в 2024 году.
KANYE 2024 pic.twitter.com/Zm2pKcn12t
— ye (@kanyewest) November 4, 2020
Второй вывод Марата Баширова заключается в том, что элита США не смогла договориться о рамках приличия: "оказалось, что накопившиеся противоречия огромны не только среди населения, но и среди элиты".
Американские выборы в этом году проходят нервно и с большим количеством обвинений во вбросах, краже результатов и прочем. Тем самым легитимность результатов голосования поставлена под огромное сомнение, уверен политолог, а это отразится и на легитимности многих других действий США.
Но самое главное - каким бы результатом ни окончились выборы, США вступили в период нестабильности, который, по мнению Баширова, продлится лет 10-15. "Что, в общем, на руку и Европе, и Китаю, и нам", - добавил он.

Фото: скриншот https://t.me/politjoystic

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