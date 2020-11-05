"Байден - президент одного срока": Политолог дал прогноз по выборам в США

Пока в США продолжается подсчёт голосов, эксперты анализируют уже известные цифры и делают свои прогнозы - кто станет новым президентом Соединённых Штатов?

Политолог и публицист Марат Баширов в своём Телеграм-канале подвёл промежуточные итоги выборов и сделал из них выводы. Прежде всего он отметил, что в случае победы Байдена он будет руководить страной не более четырёх лет. "Если Байден - то это президент одного срока", - уверен эксперт.

"И дело даже не в возрасте, уже понятно, что страной руководят люди, застрявшие в прошлом веке и неспособные управлять новыми социальными рисками", - пояснил Баширов. Он добавил, что на следующих выборах мы увидим значительно более молодых кандидатов - лет на 20-30 моложе.

Этот вывод уже отчасти подтвердил рэпер Канье Уэст: набрав около 0,2% голосов избирателей, он не унывает и уже намекнул своим подписчикам в Твиттере, что собирается баллотироваться в президенты в 2024 году.

KANYE 2024 pic.twitter.com/Zm2pKcn12t — ye (@kanyewest) November 4, 2020

Второй вывод Марата Баширова заключается в том, что элита США не смогла договориться о рамках приличия: "оказалось, что накопившиеся противоречия огромны не только среди населения, но и среди элиты".

Американские выборы в этом году проходят нервно и с большим количеством обвинений во вбросах, краже результатов и прочем. Тем самым легитимность результатов голосования поставлена под огромное сомнение, уверен политолог, а это отразится и на легитимности многих других действий США.

Но самое главное - каким бы результатом ни окончились выборы, США вступили в период нестабильности, который, по мнению Баширова, продлится лет 10-15. "Что, в общем, на руку и Европе, и Китаю, и нам", - добавил он.