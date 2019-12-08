"Батьке надо разобраться": В Twitter назвали тех, кто хотел помешать интеграции России и Белоруссии

Фотографии с митинга в Минске опубликовала в своём микроблоге в Twitter журналист Юлия Витязева. На снимке видно плакат с надписью: "Если ты знаешь, что в этой хате ночует москаль, - спали её; если хлеб с этой нивы пойдёт москалю - уничтожь её".

"Всё-таки отличные на Западе спецы! По одной методичке... и без изменений! Как под копирку выращивают русофобов", - пишет @uPJT5YfFyUPAEnO.

"Как только вернётся (Лукашенко. - Прим. ред.), эти скакуны разбегутся, как тараканы, по своим норам", - предсказывает @AlexanderKhlob3.

"Плакат из Украины - хохлы в гости нагрянули - белорусы не говорят "москаль", - замечает @kaucarija.

"Батьке надо разобраться, иначе страна пойдёт по украинскому сценарию", - предупреждает @spartak3372.

Сами белорусы отмечают, что они не поддерживают такого "настроения".

"Если бы рядом проходила я и моя семья, мы бы высказали своё мнение, мы против этой акции, мы за Россию и признаём Крым российским! И таких, как я, большинство", - замечает @Xnz7kvINyZUlxh2.

Между тем в Сочи завершились переговоры Путина и Лукашенко. Беседа затянулась и продлилась почти пять часов, итоги пока не озвучены, но, как ранее обещал вице-премьер Дмитрий Козак, они обещают быть интересными.