"Батька снова всех переиграл": Кто в Белоруссии провалил тест на оппозиционера

10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил следственный изолятор и пообщался с 11 членами Координационного совета оппозиции. На следующий день двое из них были переведены под домашний арест.

"Заграничные вожаки протеста" начали хором кричать, что Лукашенко проявил слабость, когда пошёл на контакт с оппозицией, однако Вассерман считает, что на самом деле "Батька всех переиграл". По его словам, Лукашенко поговорил с задержанными и поинтересовался, чего они хотят. И в этом разговоре выяснилось, кто действительно добивается перемен в стране, а кто просто метит во власть.

В итоге проигравший на выборах кандидат в президенты Виктор Бабарико представил Лукашенко целый список поправок в конституцию - от введения суда присяжных до усиления роли парламента. А вот муж лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской - Сергей Тихановский попросил только освободить его.

Открытым текстом предсказываю: Бабарико ещё имеет шансы поучаствовать в серьёзной политике. Тихановский - разве что в разных безобразиях, - пишет Вассерман в своём блоге на РЕН ТВ.

Ранее российский политик и блогер Николай Стариков предложил Лукашенко освободить мужа Тихановской. Эксперт отметил, что это создаст проблемы для лидера оппозиции, ведь сидящий муж лучше вяжется с образом гонимой женщины.