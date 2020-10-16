Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Евросоюз кинул Украину с землёй
Лукашенко не блефовал: Литве грозит разорение
Азербайджан "приземлил" российские Су-30СМ. Эксперт о странностях войн...
Турция пошла на попятную, а боевики массово бегут из Карабаха. Хватило крепкого ...
Главная / Политика

"Батька снова всех переиграл": Кто в Белоруссии провалил тест на оппозиционера

16 октября 2020, 09:55  •  138 • Политика
Известный публицист Анатолий Вассерман считает, что "Батька снова всех переиграл", когда встретился с членами Координационного совета. Стало известно, кто из них провалил тест на оппозиционера.
10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил следственный изолятор и пообщался с 11 членами Координационного совета оппозиции. На следующий день двое из них были переведены под домашний арест.
"Заграничные вожаки протеста" начали хором кричать, что Лукашенко проявил слабость, когда пошёл на контакт с оппозицией, однако Вассерман считает, что на самом деле "Батька всех переиграл". По его словам, Лукашенко поговорил с задержанными и поинтересовался, чего они хотят. И в этом разговоре выяснилось, кто действительно добивается перемен в стране, а кто просто метит во власть.
В итоге проигравший на выборах кандидат в президенты Виктор Бабарико представил Лукашенко целый список поправок в конституцию - от введения суда присяжных до усиления роли парламента. А вот муж лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской - Сергей Тихановский попросил только освободить его.
Открытым текстом предсказываю: Бабарико ещё имеет шансы поучаствовать в серьёзной политике. Тихановский - разве что в разных безобразиях, - пишет Вассерман в своём блоге на РЕН ТВ.
Ранее российский политик и блогер Николай Стариков предложил Лукашенко освободить мужа Тихановской. Эксперт отметил, что это создаст проблемы для лидера оппозиции, ведь сидящий муж лучше вяжется с образом гонимой женщины.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



138
Источник
Похожие новости
16 октября 2020, 00:45
Керби назвал главную ошибку России в общении с США: "Да, акула улыбается, но и убивает"
16 октября 2020, 03:30
Песков заявил об ответных мерах из-за санкций Евросоюза
16 октября 2020, 00:45
"Их нельзя считать наёмниками": Пашинян рассказал, кто воюет в Карабахе на армянской стороне
16 октября 2020, 04:25
Россия изменила расстановку сил в море: Ракету "Циркон" признали идеальной убийцей
16 октября 2020, 00:45
Навального сделают разменной монетой Трампа: Но лишь в одном случае, объяснил Соловьёв
16 октября 2020, 08:05
Посол России ответил на предложение США по СНВ-3: "Незамедлительно и без всяких условий"
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 октября 2020, 00:45
"Пахнет глобальным адочком...": Попов перевёл "предсказание" в ам...
16 октября 2020, 00:45
Керби назвал главную ошибку России в общении с США: "Да, акула улыбается, но и у...
16 октября 2020, 03:30
Песков заявил об ответных мерах из-за санкций Евросоюза
16 октября 2020, 00:45
"Их нельзя считать наёмниками": Пашинян рассказал, кто воюет в Карабахе на ...
16 октября 2020, 04:25
Россия изменила расстановку сил в море: Ракету "Циркон" признали идеальной ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 октября 2020, 06:35
Азербайджан "приземлил" российские Су-30СМ. Эксперт о странностях войны в Карабахе
13 октября 2020, 06:45
Неудобные вопросы о COVID: "Шарите" - в центре скандала с "преступлением против человечества"
12 октября 2020, 20:40
"Киев выразит протест Польше?": Дуда отказал Украине в праве на Крым - политолог
10 октября 2020, 19:10
Пятая колонна в два миллиона: Турецкая армия уже в России
09 октября 2020, 14:45
"Продадут мать родную": Стали известны детали подготовки "блицкрига Зеленского" в Донбассе
10 октября 2020, 22:50
"Отговорки не принимаются": Берлин получил три хлёстких ответа за Навального и встречный ультиматум
11 октября 2020, 07:05
Украина уничтожает свои целебные лиманы, пытаясь обезводить Крым
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.