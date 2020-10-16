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"Батька снова всех переиграл": Кто в Белоруссии провалил тест на оппозиционера
16 октября 2020, 09:55 • 138 • Политика
Известный публицист Анатолий Вассерман считает, что "Батька снова всех переиграл", когда встретился с членами Координационного совета. Стало известно, кто из них провалил тест на оппозиционера.
10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил следственный изолятор и пообщался с 11 членами Координационного совета оппозиции. На следующий день двое из них были переведены под домашний арест.
"Заграничные вожаки протеста" начали хором кричать, что Лукашенко проявил слабость, когда пошёл на контакт с оппозицией, однако Вассерман считает, что на самом деле "Батька всех переиграл". По его словам, Лукашенко поговорил с задержанными и поинтересовался, чего они хотят. И в этом разговоре выяснилось, кто действительно добивается перемен в стране, а кто просто метит во власть.
В итоге проигравший на выборах кандидат в президенты Виктор Бабарико представил Лукашенко целый список поправок в конституцию - от введения суда присяжных до усиления роли парламента. А вот муж лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской - Сергей Тихановский попросил только освободить его.
Ранее российский политик и блогер Николай Стариков предложил Лукашенко освободить мужа Тихановской. Эксперт отметил, что это создаст проблемы для лидера оппозиции, ведь сидящий муж лучше вяжется с образом гонимой женщины.
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