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"Батька исполнил красиво": Маргарита Симоньян - о спецоперации Лукашенко

24 мая 2021, 04:40  •  261 • Политика
Маргарита Симоньян оценила спецоперацию Лукашенко, в рамках которой был задержан основатель телеграм-канала NEXTA. Этот канал, напомним, был основной координирующей силой во время попытки совершения госпереворота в Белоруссии.
В воскресенье, 23 мая, в аэропорту Минска был задержан основатель признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он летел из Афин в Вильнюс на самолёте ирландской авиакомпании Ryanair.
Экстренная посадка борта была произведена после получения сообщения о минировании самолёта. В воздух для сопровождения пассажирского лайнера подняли истребитель МиГ-29. Когда самолёт приземлился в Минске, сотрудники спецслужб провели обыск на борту и проверили документы всех пассажиров. Бомбы не оказалось, однако Романа Протасевича с рейса сняли. Кроме того, как сообщают источники, вместе с ним с борта попросили и его девушку.
Редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя произошедшее, отметила на личных страницах в соцсетях:
"Никогда не думала, что я буду хоть в чём-то завидовать Белоруссии. Но вот сейчас как-то завидую. Батька исполнил красиво".
Между тем представитель ЕС заявил, что лидеры 27 стран Евросоюза намерены обсудить в ходе саммита 24 мая инцидент, связанный с посадкой самолёта в Минске. Хочется верить, что, помимо этого, они поговорят и об участии Протасевича в координации действий активистов в Белоруссии в ходе митингов, проходивших несколько месяцев тому назад. Впрочем, наверняка наши надежды не оправдаются. Кстати, главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, оценивая произошедшее, добавил в Twitter:
"Если Протасевич запоёт в СИЗО белорусского КГБ, мы узнаем много интересного".

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