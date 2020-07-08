"Бастионы" отправят США в морское изгнание? Россия может распахнуть ливийскую ловушку

Египет готов в спешном порядке получить от России береговые ракетные системы "Бастион". Как сообщают СМИ, спешка объясняется "нашествием" турок у берегов Ливии и восточного Средиземноморья.

Появление комплексов, один из которых способен в одиночку контролировать морское пространство в 100 тыс. квадратных километров, даст возможность защитить берег от потенциальной высадки врага, передаёт "Глас".

К тому же показательна и скорость приведения "Бастионов" в боеготовность: активизировать их можно за пять минут.

Обозреватели выражают мнение, что сначала комплексы будут проданы Египту, а уже затем переданы ЛНА. Кроме того, отмечают наблюдатели, развёртывание "Бастионов" позволит упредить и американские провокации в Средиземноморье и Чёрном море.

В Вашингтоне неделей ранее уже заявляли о том, что если Россия создаст в Ливии свой новый оплот, то у Североатлантического альянса могут начаться очень серьёзные проблемы, поскольку большая часть Средиземного моря, а следовательно, и выход в Персидский залив, и выход в Чёрное море будут контролироваться Россией, пишет "Авиа.про".

Напомним, что в Ливии идут боевые действия между Правительством национального согласия, которое контролирует столицу Триполи, и Ливийской национальной армией под предводительством маршала Хафтара.