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"Бастионы" отправят США в морское изгнание? Россия может распахнуть ливийскую ловушку

08 июля 2020, 04:00  •  56 • В мире
Каир попросил Москву ускорить доставку береговых ракетных систем "Бастион" Ливийской национальной армии (ЛНА). Развёртывание данных комплексов позволит контролировать морское пространство в 100 тыс. квадратных километров, что фактически отсечёт у США намерение устраивать провокации в Средиземноморье и Чёрном море, полагают наблюдатели.
Египет готов в спешном порядке получить от России береговые ракетные системы "Бастион". Как сообщают СМИ, спешка объясняется "нашествием" турок у берегов Ливии и восточного Средиземноморья.
Появление комплексов, один из которых способен в одиночку контролировать морское пространство в 100 тыс. квадратных километров, даст возможность защитить берег от потенциальной высадки врага, передаёт "Глас".
К тому же показательна и скорость приведения "Бастионов" в боеготовность: активизировать их можно за пять минут.
Обозреватели выражают мнение, что сначала комплексы будут проданы Египту, а уже затем переданы ЛНА. Кроме того, отмечают наблюдатели, развёртывание "Бастионов" позволит упредить и американские провокации в Средиземноморье и Чёрном море.
В Вашингтоне неделей ранее уже заявляли о том, что если Россия создаст в Ливии свой новый оплот, то у Североатлантического альянса могут начаться очень серьёзные проблемы, поскольку большая часть Средиземного моря, а следовательно, и выход в Персидский залив, и выход в Чёрное море будут контролироваться Россией, пишет "Авиа.про".
Напомним, что в Ливии идут боевые действия между Правительством национального согласия, которое контролирует столицу Триполи, и Ливийской национальной армией под предводительством маршала Хафтара.

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