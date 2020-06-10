"Баранец, не гони пургу": Полковник фактами подтвердил "самолётную" версию по делу МН17

В Нидерландах продолжается суд по делу о крушении малайзийского "Боинга". И каждый раз всплывают какие-то странные факты. Так голландская прокуратура привела данные оценки ответов российской стороны в связи с авиакатастрофой, которые ранее дали международные следователи. Там посчитали, что немалая часть предоставленной Москвой информации якобы неверна, а потому прокурор решил, что, мол, "российская сторона действовала недобросовестно".

В том числе неубедительными голландцы посчитали версии о том, что самолёт, летевший рейсом МН17, был взорван изнутри или сбит истребителем. А вот версию про ЗРК "Бук" считают основной, несмотря на то, что Украина так и не предоставила данные с радаров. Зато российская сторона категорически эту версию опровергла, приведя свои доводы и указав на то, что данный ЗРК базировался на Украине.

Военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с Царьградом привёл ряд фактов о Су-27, которые подтверждают "самолётную" версию по делу МН17. То есть ту, по которой малайзийский "Боинг" был сбит истребителем.

В частности, эксперт отмечает, что "вдруг, ни с того ни с сего, ба-бах, появляются всё новые и новые свидетели, которые видели украинские самолеты в небе, истребители".

Противники самолётной версии доказывают, что ракета, которой был вооружён тот самолёт, в котором сидел пилот, покончивший с собой при странных обстоятельствах, говорят: "Баранец, не гони пургу, ведь дальность этой ракеты недостижима для самолётов этого класса", - сообщил военный обозреватель "КП".

При этом полковник в отставке подчеркнул, что "этот аргумент снимается очень легко". И привёл конкретные цифры.

Мы хорошо знаем, что самолет Су-27, даже хреново подготовленный к полету на Украине, всё равно мог взобраться на высоту 10 километров. Это же самый ходовой эшелон. 10 километров - это ходовой эшелон, - продолжил свою мысль Баранец. - Так там же можно вообще было в упор стрелять, там можно идти чуть ли не лоб в лоб.

Что касается появления новых вещдоков по делу о крушении МН17, и "лепестков", и свидетелей, то они, как считает эксперт, "разрушают уже, казалось бы, полностью разогретую, сформированную, упакованную, слепленную антироссийскую версию".