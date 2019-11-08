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"Банкротство ФБК Навального неизбежно": Адвокат объяснил крах оппозиционера с юридической точки зрения
08 ноября 2019, 03:09 • 97 • Политика
Кураторы Навального решили обанкротить ФБК как нерентабельную структуру, считает адвокат Антон Сорвачев. Он объяснил банкротство оппозиционных структур блогера с юридической точки зрения. "Этот вопрос решают те, кто давал ему деньги, кому этот проект может быть нужен", - сказал юрист.
Банкротство так называемого Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального неизбежно. Единственное, что может его спасти - помощь внешних сил, считает адвокат Антон Сорвачев.
Юрист отмечает, что с точки зрения закона Навальный уже давно должен находиться за решёткой, так как два условных срока подряд никому в России не дают. Поэтому судьбу "оппозиционера" и его фонда будут решать те, кто давал ему деньги, и те, кому этот проект может быть нужен, например для отмывания денег или для финансирования незаконных дел.
Сорвачев указал, что сейчас вся деятельность Навального сосредоточена на монетизации собственной популярности. И оставшись без денег спонсоров, он может перейти на другие мошеннические схемы, включая аферы с донатами, полагает адвокат. Тем более что после всех провалов от Алексея Навального готов отречься даже его главный спонсор беглый олигарх-уголовник Михаил Ходорковский.
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