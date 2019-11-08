"Банкротство ФБК Навального неизбежно": Адвокат объяснил крах оппозиционера с юридической точки зрения

Банкротство так называемого Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального неизбежно. Единственное, что может его спасти - помощь внешних сил, считает адвокат Антон Сорвачев.

Юрист отмечает, что с точки зрения закона Навальный уже давно должен находиться за решёткой, так как два условных срока подряд никому в России не дают. Поэтому судьбу "оппозиционера" и его фонда будут решать те, кто давал ему деньги, и те, кому этот проект может быть нужен, например для отмывания денег или для финансирования незаконных дел.

Сорвачев указал, что сейчас вся деятельность Навального сосредоточена на монетизации собственной популярности. И оставшись без денег спонсоров, он может перейти на другие мошеннические схемы, включая аферы с донатами, полагает адвокат. Тем более что после всех провалов от Алексея Навального готов отречься даже его главный спонсор беглый олигарх-уголовник Михаил Ходорковский.