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"Банка тараканов" Виталия Кличко: 7 незабываемых цитат мэра Киева
19 июля 2021, 03:45 • 17 • Политика
В день рождения Виталия Кличко сделаем себе подарок и поделимся 7 незабываемыми цитатами мэра Киева, а также большой "банкой тараканов" градоначальника - именно так он называл свою политическую работу.
В честь дня рождения мэра Киева Виталия Кличко собрали для вас самые великие изречения этого спортсмена. То есть менеджера. То есть управленца. То есть оратора. То есть человека-мема.
Особенность Виталия Кличко в том, что мысли его, очевидно, глубоки, а вот исполнение хромает. Хотя мы можем и ошибаться. Вдруг всё наоборот? Например, так звучит фраза мэра, ставшая крылатой:
В дни пандемии коронавируса Виталий Кличко удивлял киевлян сводками с полей. Оказалось, детей он делит на полноценных и не очень:
Позже выяснилось, что под "неполноценными детьми" Кличко имел в виду несовершеннолетних граждан. А вот с разгадкой пространственного мышления мэра Киева пока всё сложно. Например, эта его цитата может стать основной для целой исследовательской работы на стыке наук:
Ещё у Виталия Кличко проблемы с заместителями. Они лежат и не назначаются:
- сказал мэр в беседе с ТСН.
А в эфире телеканала "Интер" Виталий Кличко говорил о потусторонних встречах:
В одном из интервью Виталий Кличко пытался вернуть Крым. Но что-то пошло не так:
И в завершение, вот так Кличко видит свою политическую карьеру:
С днём рождения, Виталий! Если бы вас не было, жизнь была бы не то что теперь. Или, как говорят великие, "не только лишь все"...
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