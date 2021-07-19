"Банка тараканов" Виталия Кличко: 7 незабываемых цитат мэра Киева

В день рождения Виталия Кличко сделаем себе подарок и поделимся 7 незабываемыми цитатами мэра Киева, а также большой "банкой тараканов" градоначальника - именно так он называл свою политическую работу.

В честь дня рождения мэра Киева Виталия Кличко собрали для вас самые великие изречения этого спортсмена. То есть менеджера. То есть управленца. То есть оратора. То есть человека-мема.

Особенность Виталия Кличко в том, что мысли его, очевидно, глубоки, а вот исполнение хромает. Хотя мы можем и ошибаться. Вдруг всё наоборот? Например, так звучит фраза мэра, ставшая крылатой:

А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать.

В дни пандемии коронавируса Виталий Кличко удивлял киевлян сводками с полей. Оказалось, детей он делит на полноценных и не очень:

Среди больных двое неполноценных детей: 16-летний парень и 17-летняя девушка.

Позже выяснилось, что под "неполноценными детьми" Кличко имел в виду несовершеннолетних граждан. А вот с разгадкой пространственного мышления мэра Киева пока всё сложно. Например, эта его цитата может стать основной для целой исследовательской работы на стыке наук:

В Одесской области есть город, 50 километров - недалеко. Знаете, не в километрах расстояние измеряется. Два часа… 50 километров нужно ехать два часа.

Ещё у Виталия Кличко проблемы с заместителями. Они лежат и не назначаются:

У меня есть два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в кабинете министров и которых назначить невозможно. Не знаю почему,

- сказал мэр в беседе с ТСН.

А в эфире телеканала "Интер" Виталий Кличко говорил о потусторонних встречах:

Хочу обратить внимание всех. Я встречался со многими милиционерами, которые погибли, с людьми и демонстрантами, которые погибли, и все задают вопрос…

В одном из интервью Виталий Кличко пытался вернуть Крым. Но что-то пошло не так:

У нас есть… что было. Мы об этом говорили. Сегодняшняя ситуация, которая есть. И нужно смотреть, какой мы можем… Что делать…

И в завершение, вот так Кличко видит свою политическую карьеру:

Политика стала важной частью моей жизни. Она напоминает банку с тараканами. Тут кто кого обхитрит, кто кого обманет. И даже если политики применяют запрещённые приёмы друг против друга, они опять встречаются в этой банке.

С днём рождения, Виталий! Если бы вас не было, жизнь была бы не то что теперь. Или, как говорят великие, "не только лишь все"...