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"Банда сутенёров Кличко" серией выстрелов подала сигнал Зеленскому – нардеп
22 сентября 2021, 20:35 • 200 • В мире
Украинский политик Илья Кива считает, что покушение на помощника президента Незалежной было предупреждение Владимиру Зеленскому. По его словам, за этим может стоять связка Кличко и Палатного, который Кива называет "главным сутенером" Украины.
Украинский политик Илья Кива усмотрел в покушении на Сергея Шефира, помощника президента Незалежной, сигнал Зеленскому. В эфире программы "60 минут" Кива назвал имена тех, кто может стоять за таким сигналом.
Он указал, что рассматривать вооруженную атаку на помощника главы гсоударства стоит с точки зрения недавних конфликтов Офиса президента. В частности, речь идет о конфликтах с Кличко.
По его словам, на Украине многим давно известно о конфликте между офисом президента и "бандой Кличко и Палатного". Речь идет о мэре Киева и украинском политике Артуре Палатном, которого Кива называл не раз "главным сутенером страны".
Все это противостояние, уверяет нардеп, и могло вылиться в предупреждение Зеленскому.
"Шефир не только помощник президента, он еще является контролером финансовых потоков. Как он [Зеленский – ред.] отреагирует – не знаю, но правоохранительная система в стране практически не работает, что дает возможность маргинальным структурам спокойно вести себя на улицах, оставаясь безнаказанными", - указал Кива.
"Дни.ру" напоминают, что при покушении на Шефира сам он не пострадал, но его водитель получил ранения. Комментируя эти события, политолог Иван Мезюхо заявил, что Украина возвращается в "бандитские" 90-е.
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