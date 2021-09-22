"Банда сутенёров Кличко" серией выстрелов подала сигнал Зеленскому – нардеп

Украинский политик Илья Кива считает, что покушение на помощника президента Незалежной было предупреждение Владимиру Зеленскому. По его словам, за этим может стоять связка Кличко и Палатного, который Кива называет "главным сутенером" Украины.

Украинский политик Илья Кива усмотрел в покушении на Сергея Шефира, помощника президента Незалежной, сигнал Зеленскому. В эфире программы "60 минут" Кива назвал имена тех, кто может стоять за таким сигналом.

Он указал, что рассматривать вооруженную атаку на помощника главы гсоударства стоит с точки зрения недавних конфликтов Офиса президента. В частности, речь идет о конфликтах с Кличко.

По его словам, на Украине многим давно известно о конфликте между офисом президента и "бандой Кличко и Палатного". Речь идет о мэре Киева и украинском политике Артуре Палатном, которого Кива называл не раз "главным сутенером страны".

Все это противостояние, уверяет нардеп, и могло вылиться в предупреждение Зеленскому.

"Шефир не только помощник президента, он еще является контролером финансовых потоков. Как он [Зеленский – ред.] отреагирует – не знаю, но правоохранительная система в стране практически не работает, что дает возможность маргинальным структурам спокойно вести себя на улицах, оставаясь безнаказанными", - указал Кива.

"Дни.ру" напоминают, что при покушении на Шефира сам он не пострадал, но его водитель получил ранения. Комментируя эти события, политолог Иван Мезюхо заявил, что Украина возвращается в "бандитские" 90-е.