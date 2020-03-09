"Банальное похищение людей"? В Госдуме объяснили действия следователей по делу MH17

Заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал скандал вокруг расследования крушения малайзийского боинга MH17. Депутат возмутился действиями следственной группы и назвал их неприемлемыми.

Напомним, независимые журналисты раскрыли новые подробности о ходе расследования дела малайзийского боинга МН17, упавшего на Украине. Корерспонденты платформы Bonanza Media сообщили о планах международных следователей нарушить российский суверенитет. В распоряжение журналистов попал протокол встречи оперативного штаба Совместной следственной группы в Нидерландах в январе 2018 года. На встрече обсуждали, как найти свидетелей в России, не предупреждая официальные власти. Представитель Бельгии говорит, что "не видит в этом никакой проблемы". В ответ представитель Украины заявляет, что также "не видит сложностей", но хочет обсудить этот вопрос с руководством, передаёт ТАСС.

Алексей Чепа назвал действия следователей недопустимыми. Он напомнил, что подобное нарушение прав человека часто совершают США. Чепа считает, что Бельгия и Нидерланды пытаются "следовать в фарватере Соединённых Штатов", заявил депутат РИА ФАН.

"Намерения Бельгии и Нидерландов нарушить наш суверенитет вызваны двумя причинами. Первая: у международной следственной группы не было чётких доказательств причастности России к трагедии. Вторая: они не хотели допускать нашу страну к расследованию и потому не воспринимали наши доводы и доказательства, которые мы передали комиссии. Ну и, конечно, это всё логичное продолжение русофобских настроений в части политической элиты Запада", - прокомментировал Алексей Чепа.