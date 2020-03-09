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"Банальное похищение людей"? В Госдуме объяснили действия следователей по делу MH17
09 марта 2020, 23:35 • 102 • В мире
Заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал новость о намерении следователей по делу MH17 нарушить суверенитет России. Особенно депутата возмутили планы "выманивать" людей для допросов, не ставя в известность российские власти. Он заявил, что это "банальное похищение людей".
Заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал скандал вокруг расследования крушения малайзийского боинга MH17. Депутат возмутился действиями следственной группы и назвал их неприемлемыми.
Напомним, независимые журналисты раскрыли новые подробности о ходе расследования дела малайзийского боинга МН17, упавшего на Украине. Корерспонденты платформы Bonanza Media сообщили о планах международных следователей нарушить российский суверенитет. В распоряжение журналистов попал протокол встречи оперативного штаба Совместной следственной группы в Нидерландах в январе 2018 года. На встрече обсуждали, как найти свидетелей в России, не предупреждая официальные власти. Представитель Бельгии говорит, что "не видит в этом никакой проблемы". В ответ представитель Украины заявляет, что также "не видит сложностей", но хочет обсудить этот вопрос с руководством, передаёт ТАСС.
Алексей Чепа назвал действия следователей недопустимыми. Он напомнил, что подобное нарушение прав человека часто совершают США. Чепа считает, что Бельгия и Нидерланды пытаются "следовать в фарватере Соединённых Штатов", заявил депутат РИА ФАН.
"Намерения Бельгии и Нидерландов нарушить наш суверенитет вызваны двумя причинами. Первая: у международной следственной группы не было чётких доказательств причастности России к трагедии. Вторая: они не хотели допускать нашу страну к расследованию и потому не воспринимали наши доводы и доказательства, которые мы передали комиссии. Ну и, конечно, это всё логичное продолжение русофобских настроений в части политической элиты Запада", - прокомментировал Алексей Чепа.
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