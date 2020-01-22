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"Банально до невозможности": Трамп запугивает Европу энергозависимостью от России - сенатор

22 января 2020, 03:54  •  40 • Политика
Зампредседателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал заявление президента Дональда Трампа, который призвал "европейских коллег" стремиться к "энергетической безопасности" путём закупок энергосырья у США, а не у России.
По мнению Вашингтона, Москва якобы использует свои возможности поставок ресурсов для оказания политического давления на государства-импортёры.
"Достаточно циничное предложение", - прокомментировал заявление американского лидера сенатор. По словам Джабарова, энергетическая безопасность Европы уже давно гарантирована бесперебойными поставками дешёвого газа из России.
Ситуация "банальна до невозможности": пугая Европу "российской угрозой", Трамп просто пытается навязать ей свой дорогой газ, подчеркнул сенатор. "Это называется недобросовестной конкуренцией. Страна, используя политические рычаги, пытается приобрести для себя экономическое преимущество", - заявил он в разговоре с ФАН.

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