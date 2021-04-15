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"Банальная и неумная формула": Маас отказался иметь дела с Москвой с "позиции силы"

15 апреля 2021, 14:40  •  135 • Политика
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что остановка "Северного потока - 2" не поможет снизить напряжённость на Украине. Член Совета Федерации Алексей Пушков отметил, что Маас отказался иметь дела с Москвой "с позиции силы" - "банальной и неумной формулы", которая заменяет многим западным политикам необходимость думать.
Министр иностранных дел Германии выступил против предложений остановить "Северный поток - 2", чтобы воздействовать на Москву на фоне ситуации с Украиной. По словам дипломата, остановка проекта на самом деле никак не повлияет на Россию. Более того, подобные действия могут, напротив, усугубить ситуацию, передаёт Deutsche Welle.
Сенатор Алексей Пушков отметил, что Маас сегодня понимает ситуацию лучше, чем другие западные политики.
Полагаю, у главы МИД ФРГ Мааса куда лучшее понимание ситуации, чем у горячих сторонников иметь дело с Москвой "с позиции силы". Эта банальная и неумная формула заменяет им необходимость думать, - пишет он в Telegram.
Скриншот:Telegram/Алексей Пушков
Напомним, что ранее немецкие "Зелёные" предложили правительству остановить работы по строительству газопровода "Северный поток - 2" в связи с тем, что русские стягивают войска к границе с Украиной. Они обвинили Москву в том, что она "обостряет конфликт", и потребовали более жёстких мер - введения персональных санкций и остановку "Северного потока - 2".
Отметим, что Россия возлагает на Украину ответственность за обострение обстановки в Донбассе. Речь идёт о переброске тяжёлой техники на линию соприкосновения, участившихся обстрелах и убийстве мирных жителей.

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