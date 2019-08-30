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"Балтийские тигры хоть будут?": Вслед за Лукашенко от визита в Польшу отказался Трамп
30 августа 2019, 03:39 • 114 • В мире
Президент Белоруссии отказался от приглашения присутствовать 1 сентября текущего года на мероприятиях в Польше, посвященных началу Второй мировой войны. Вскоре стало известно о том, что не приедет и Дональд Трамп, отправил в Варшаву вместо себя вице-президента Майка Пенса. "Балтийские тигры хоть будут?"- интересуются пользователи Сети.
Отказ Александра Лукашенко от визита польские СМИ моментально связали с тем, что президента России вообще не пригласили на это мероприятие, зато в качестве почетного гостя будет присутствовать Ангела Меркель, канцлер страны, которая и начала саму войну.
От Минска, как сообщается, на мероприятиях будет присутствовать только посол Белоруссии в Варшаве.
И вот теперь в Польше не увидят Дональда Трампа. Как пишет Bloomberg, отказ от визита американский президент объяснил форм-мажорными обстоятельствами: к границам американского штата Флорида приближается мощный ураган, пик которого ожидается 2 сентября.
Тем не менее американская делегация на мероприятиях в Польше присутствовать будет. Скорее всего, ее возглавит вице-президент Майк Пенс.
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