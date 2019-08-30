"Балтийские тигры хоть будут?": Вслед за Лукашенко от визита в Польшу отказался Трамп

Отказ Александра Лукашенко от визита польские СМИ моментально связали с тем, что президента России вообще не пригласили на это мероприятие, зато в качестве почетного гостя будет присутствовать Ангела Меркель, канцлер страны, которая и начала саму войну.

От Минска, как сообщается, на мероприятиях будет присутствовать только посол Белоруссии в Варшаве.

И вот теперь в Польше не увидят Дональда Трампа. Как пишет Bloomberg, отказ от визита американский президент объяснил форм-мажорными обстоятельствами: к границам американского штата Флорида приближается мощный ураган, пик которого ожидается 2 сентября.

Тем не менее американская делегация на мероприятиях в Польше присутствовать будет. Скорее всего, ее возглавит вице-президент Майк Пенс.