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"Балки были искусственно обрезаны до начала обрушения": Эксперт раскрыл неожиданные факты о теракте 9/11 в США

11 сентября 2019, 08:09  •  333 • В мире
Независимый технический эксперт Юрий Антипов написал в своем Facebook пост, посвященный трагическим события в США 11 сентября. Он отметил, что вся причина трагедии хорошо видна в нескольких снимках. "Балки были искусственно обрезаны до начала обрушения", - говорит он.
"Приближается очередная годовщина 9/11. Несмотря на то, что ЧП произошло в совершенно другой стране, это событие коснулось многие страны, в том числе, и Россию, - пишет Антипов. - Разговоров о причинах обрушения трёх зданий было очень много. И уже найдено много фактов, которые не вписываются в официальное объяснение, что произошло естественное обрушение башен из-за возникшего пожара на этажах".
Он говорит, что не будет приводить пока все факты, а остановится лишь на двух.
"На фото №1 фото начало разрушения южной башни ВТЦ. Плиты перекрытия в момент разрушения и падения их вниз как поршни выталкивают воздух с этажа. Но... На фото мы видим, что начали рушится верхние этажи. Но гораздо ниже (не менее 10 этажей ниже - это видно по ещё неразрушенным углам здания) сильнейшее давление на этом нижнем этаже выбрасывает дым направленной струёй. См. на фото №1 правую сторону здания, ниже облаков дыма. Так что же вызвало такой мощный выброс дыма с этажа, над которым ещё нетронутыми разрушениями находится десяток этажей?", - отмечает он.
Ответ напрашивается сам собой, говорит Антипов.
"Силовой каркас зданий ВТЦ был собран из мощных пустотелых железных балок прямоугольного сечения. И понятно, что под весом разрушенной вверху конструкции, нижний пояс вертикальных балок (находящийся ближе к земле) должен был деформироваться, плющиться, обрываться по местам стыковок, скручиваться, - поясняет он. - Но совершенно не стыкуется с официальной версией то состояние некоторых колонн, которое было обнаружено на месте обрушения".
Эксперт говорит, что здание теряло свою устойчивость именно из-за таких балок, которые были искусственно обрезаны до начала обрушения здания.

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