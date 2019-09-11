"Балки были искусственно обрезаны до начала обрушения": Эксперт раскрыл неожиданные факты о теракте 9/11 в США

"Приближается очередная годовщина 9/11. Несмотря на то, что ЧП произошло в совершенно другой стране, это событие коснулось многие страны, в том числе, и Россию, - пишет Антипов. - Разговоров о причинах обрушения трёх зданий было очень много. И уже найдено много фактов, которые не вписываются в официальное объяснение, что произошло естественное обрушение башен из-за возникшего пожара на этажах".

Он говорит, что не будет приводить пока все факты, а остановится лишь на двух.

"На фото №1 фото начало разрушения южной башни ВТЦ. Плиты перекрытия в момент разрушения и падения их вниз как поршни выталкивают воздух с этажа. Но... На фото мы видим, что начали рушится верхние этажи. Но гораздо ниже (не менее 10 этажей ниже - это видно по ещё неразрушенным углам здания) сильнейшее давление на этом нижнем этаже выбрасывает дым направленной струёй. См. на фото №1 правую сторону здания, ниже облаков дыма. Так что же вызвало такой мощный выброс дыма с этажа, над которым ещё нетронутыми разрушениями находится десяток этажей?", - отмечает он.

Ответ напрашивается сам собой, говорит Антипов.

"Силовой каркас зданий ВТЦ был собран из мощных пустотелых железных балок прямоугольного сечения. И понятно, что под весом разрушенной вверху конструкции, нижний пояс вертикальных балок (находящийся ближе к земле) должен был деформироваться, плющиться, обрываться по местам стыковок, скручиваться, - поясняет он. - Но совершенно не стыкуется с официальной версией то состояние некоторых колонн, которое было обнаружено на месте обрушения".

Эксперт говорит, что здание теряло свою устойчивость именно из-за таких балок, которые были искусственно обрезаны до начала обрушения здания.