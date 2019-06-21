"Балансирование на грани войны". В МИД РФ тонко "укололи" Вашингтон

Сбитый ранее в воздушном пространстве Ирана американский беспилотник-разведчик рискует стать причиной для серьёзного военного конфликта между Вашингтоном и Тегераном. Такого исхода не исключил в беседе со СМИ замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Комментируя сложившуюся между двумя странами ситуацию, он отметил, что она "крайне опасная".

"Я бы назвал этого балансированием на грани войны", - пояснил российский дипломат.

По мнению замглавы МИД РФ, в настоящее время опасность дальнейшего развития конфликта сохраняется. И призвал американские власти не делать "опрометчивых шагов".

При этом Рябков тонко "уколол" Штаты, обратившись к "ответственным деятелям" американского истеблишмента, добавив, "если таковые ещё есть в Вашингтоне".

"Опасность конфликта не исчезла, и мы вновь призываем ответственных деятелей, если таковые ещё есть в Вашингтоне, взвесить последствия, предостерегаем от опрометчивых шагов", - цитирует ТАСС Рябкова.