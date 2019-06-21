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"Балансирование на грани войны". В МИД РФ тонко "укололи" Вашингтон
21 июня 2019, 13:09 • 48 • Политика
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал сложившуюся ситуацию между Ираном и США из-за сбитого беспилотника. По его мнению, идёт "балансирование на грани войны". При этом он тонко "уколол" США, обратившись с призывом к "ответственным деятелям": "Если таковые ещё есть в Вашингтоне".
Сбитый ранее в воздушном пространстве Ирана американский беспилотник-разведчик рискует стать причиной для серьёзного военного конфликта между Вашингтоном и Тегераном. Такого исхода не исключил в беседе со СМИ замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Комментируя сложившуюся между двумя странами ситуацию, он отметил, что она "крайне опасная".
"Я бы назвал этого балансированием на грани войны", - пояснил российский дипломат.
По мнению замглавы МИД РФ, в настоящее время опасность дальнейшего развития конфликта сохраняется. И призвал американские власти не делать "опрометчивых шагов".
При этом Рябков тонко "уколол" Штаты, обратившись к "ответственным деятелям" американского истеблишмента, добавив, "если таковые ещё есть в Вашингтоне".
"Опасность конфликта не исчезла, и мы вновь призываем ответственных деятелей, если таковые ещё есть в Вашингтоне, взвесить последствия, предостерегаем от опрометчивых шагов", - цитирует ТАСС Рябкова.
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