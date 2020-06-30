"Баланс рушится": В Прибалтике ждут нападения России из-за президента США

Бывший министр обороны Эстонии Рихо Террас ожидает нападения России на страны Прибалтики, как только США выведут свои войска из Германии. Об этом он рассказал в интервью изданию Military Times.

По словам экс-министра, пока американские войска находятся в Германии, страны Восточной Европы могут спать спокойно, так как всегда могут рассчитывать на помощь авиации, ПВО, ВМС, а также мощную артиллерию США. Однако если президент США Дональд Трамп выполнит свою угрозу и сократит количество американских солдат в Германии, а также Европе в целом, это станет "сигналом" для России к нападению.

"На данный момент вероятность конфликта между Россией и НАТО мала, однако, если вывести 10 тысяч солдат из Германии, как того хочет президент США, баланс нарушится, и ситуация может кардинально поменяться", - приводит URA.RU слова эстонского экс-министра.

Напомним, что прибалтийские страны уже много лет заявляют о российской угрозе и что России вот-вот нападёт. При этом в Кремле уже неоднократно заявляли, что ни Прибалтика, ни Польша, ни другие страны Восточной Европы России даже даром не нужны.