Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Уничтожение Украины начнётся с геноцида? Депутат рады рассекретил "тайное с...
Сначала MH17 разорвало пополам. Потом - двойной удар по пилотам: Восстановлена к...
Конец российского посольства
В Белоруссии предложили провести референдум по объединению с Россией
Главная / Политика

"Баланс рушится": В Прибалтике ждут нападения России из-за президента США

30 июня 2020, 11:00  •  93 • Политика
Прибалты ждут нападения России после вывода американских войск из Германии. "Если вывести 10 тысяч солдат из Германии, как того хочет президент США, баланс нарушится", - разводит истерику эстонский экс-министр.
Бывший министр обороны Эстонии Рихо Террас ожидает нападения России на страны Прибалтики, как только США выведут свои войска из Германии. Об этом он рассказал в интервью изданию Military Times.
По словам экс-министра, пока американские войска находятся в Германии, страны Восточной Европы могут спать спокойно, так как всегда могут рассчитывать на помощь авиации, ПВО, ВМС, а также мощную артиллерию США. Однако если президент США Дональд Трамп выполнит свою угрозу и сократит количество американских солдат в Германии, а также Европе в целом, это станет "сигналом" для России к нападению.
"На данный момент вероятность конфликта между Россией и НАТО мала, однако, если вывести 10 тысяч солдат из Германии, как того хочет президент США, баланс нарушится, и ситуация может кардинально поменяться", - приводит URA.RU слова эстонского экс-министра.
Напомним, что прибалтийские страны уже много лет заявляют о российской угрозе и что России вот-вот нападёт. При этом в Кремле уже неоднократно заявляли, что ни Прибалтика, ни Польша, ни другие страны Восточной Европы России даже даром не нужны.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



93
Источник
Похожие новости
30 июня 2020, 07:00
"Медведев боится": Новый поворот в голосовании по Конституции от Михеева
30 июня 2020, 00:00
"Мы находимся на войне": Президент Казахстана объявил о возобновлении жёсткого карантина
30 июня 2020, 09:00
Донбасс готов спасти американцев, протянув руку Трампу: Условия назвал Коробко
30 июня 2020, 02:00
От ВС и Росгвардии до ФСБ: Кого коснётся призыв Путина
30 июня 2020, 00:00
"Нам нельзя": Интерпол прикрылся кодексом, отвечая на запрос Ирана по розыску Трампа
30 июня 2020, 09:00
Немецкий истребитель "протёк" на учениях НАТО: Что сняла фотокамера во время тренировки ВВС
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 июня 2020, 05:00
"Руководство Украины покидают умные люди": Клинцевич о претензиях Киева к параду в Крыме
28 июня 2020, 03:32
Конец российского посольства
26 июня 2020, 01:00
Отрёкшийся от парада Макаревич оскорбил участников голосования за поправки в Конституцию
28 июня 2020, 18:00
Зеленский лишил Украину двух регионов в День Конституции
25 июня 2020, 10:00
"Победа" на Красной площади оказалась не та. Неладное заподозрили ещё до парада
24 июня 2020, 03:00
"Крови прольётся очень много, но": Военный эксперт оценил, может ли Украина победить Россию
25 июня 2020, 02:55
Тульский «Марс»: что известно о новейшей российской разведывательной машине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.