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"Бал правят террористы": Лавров о договорённостях России и Турции по Идлибу

08 февраля 2020, 02:24  •  57 • В мире
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал договорённости, которых удалось достигнуть нашей стране и Турции по сирийскому Идлибу. Лавров с сожалением отметил, что пока "бал правят террористы".
Сергей Лавров рассказал о ситуации в сирийском Идлибе. По словам министра иностранных дел России, попытки нашей страны вместе с Турцией урегулировать ситуацию продолжаются. Однако пока на территории слишком много радикалов. Он отметил, что пока террористы "правят бал".
"У нас есть договорённости, которые чётко прописывают режим зоны деэскалации в Идлибе, где наши турецкие коллеги обязались отмежевать оппозицию, которая сотрудничает с ними, от террористов", - цитирует "Звезда" Лаврова.
Лавров убеждён, что любые действия по подавлению боевиков законны. Потому что никакие договорённости о прекращении огня "не затрагивают террористов". Они априори находятся "вне закона и вне любых договорённостей", - высказался Лавров.
Русские дипломаты попросили разграничить партнёров Турции и боевиков.
Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган требует, чтобы сирийские войска ушли за линию от турецких наблюдательных постов в провинции Идлиб. В противном случае он пригрозил, что турецкая армия сама изгонит их. Заявление прозвучало на фоне гибели турецких военных в результате обстрела позиций боевиков в Идлибе.

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