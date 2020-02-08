"Бал правят террористы": Лавров о договорённостях России и Турции по Идлибу

Сергей Лавров рассказал о ситуации в сирийском Идлибе. По словам министра иностранных дел России, попытки нашей страны вместе с Турцией урегулировать ситуацию продолжаются. Однако пока на территории слишком много радикалов. Он отметил, что пока террористы "правят бал".

"У нас есть договорённости, которые чётко прописывают режим зоны деэскалации в Идлибе, где наши турецкие коллеги обязались отмежевать оппозицию, которая сотрудничает с ними, от террористов", - цитирует "Звезда" Лаврова.

Лавров убеждён, что любые действия по подавлению боевиков законны. Потому что никакие договорённости о прекращении огня "не затрагивают террористов". Они априори находятся "вне закона и вне любых договорённостей", - высказался Лавров.

Русские дипломаты попросили разграничить партнёров Турции и боевиков.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган требует, чтобы сирийские войска ушли за линию от турецких наблюдательных постов в провинции Идлиб. В противном случае он пригрозил, что турецкая армия сама изгонит их. Заявление прозвучало на фоне гибели турецких военных в результате обстрела позиций боевиков в Идлибе.