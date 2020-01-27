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"Бактериологической войны не ощущается": Русские из Уханя рассказали об обстановке в городе

27 января 2020, 20:39  •  121 • В мире
После того как в Китае стал стремительно распространяться коронавирус 2019-nCoV, власти изолировали несколько городов. Первым был Ухань, где появились первые заболевшие. "Трупов на улицах нет, бактериологической войны не ощущается", - рассказали русские, живущие в Ухане.
В Telegram-канале интернет-издания "Южный Китай" рассказали о том, как сейчас живёт "заблокированный" город. По словам авторов, удалось связаться с пятью русскими жителями Уханя. По их словам, районы внутри города изолированы друг от друга, а общественный транспорт не работает. При этом продолжают регулярную работы как магазины, так и все службы.
"Трупы по городу не валяются - бактериологической войны не ощущается, город продолжает жить пусть и в изолированном, но нормальном режиме", - сообщает "Южный Китай".
Скриншот: Telegram/t.me/shuohuaxia
Напомним, эпидемиологи из китайского Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили источник возникновения нового коронавируса. По их словам, он находится на рынке морепродуктов в Ухане.
Из 585 образцов, взятых ими для исследования, 33 показали положительный результат на вирус. Имеется высокая вероятность, что нынешняя эпидемия имеет связь с торговлей дикими животными, сообщают специалисты центра, которых цитирует URA.RU со ссылкой на РБК.
Учёные пришли к выводу, что источником вируса являются животные. Однако эксперты пока что не смогли установить, какое именно животное было заражено.

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