"Бактериологической войны не ощущается": Русские из Уханя рассказали об обстановке в городе

В Telegram-канале интернет-издания "Южный Китай" рассказали о том, как сейчас живёт "заблокированный" город. По словам авторов, удалось связаться с пятью русскими жителями Уханя. По их словам, районы внутри города изолированы друг от друга, а общественный транспорт не работает. При этом продолжают регулярную работы как магазины, так и все службы.

"Трупы по городу не валяются - бактериологической войны не ощущается, город продолжает жить пусть и в изолированном, но нормальном режиме", - сообщает "Южный Китай".

Скриншот: Telegram/t.me/shuohuaxia

Напомним, эпидемиологи из китайского Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили источник возникновения нового коронавируса. По их словам, он находится на рынке морепродуктов в Ухане.

Из 585 образцов, взятых ими для исследования, 33 показали положительный результат на вирус. Имеется высокая вероятность, что нынешняя эпидемия имеет связь с торговлей дикими животными, сообщают специалисты центра, которых цитирует URA.RU со ссылкой на РБК.

Учёные пришли к выводу, что источником вируса являются животные. Однако эксперты пока что не смогли установить, какое именно животное было заражено.