"Бах - заявление. Почему? США написали": Лукашенко с подачи Путина по-отечески поговорил с Зеленским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что глава России Владимир Путин просил его "по-отечески" поддержать Владимира Зеленского после того, как его избрали на пост президента Украины. Об этом белорусский лидер рассказал в интервью главреду RT Маргарите Симоньян.

Лукашенко утверждает, что Путин обратился к нему с просьбой поддержать Зеленского как молодого и неопытного политика. Для этого президент Белоруссии принял участие в форуме регионов с новым украинским лидером. На мероприятии, по словам Лукашенко, он объяснил Зеленскому ситуацию.

"Многие такие жизненные вопросы, которые мы обсуждали, я с Зеленским обсуждал, убеждал его. Понимающий человек, ко мне хорошо относился. Бах - заявление. Почему? Американцы написали", - сказал президент Белоруссии в интервью.

Под заявлениями он имеет в виду поддержку Украиной европейских обвинений в адрес властей Белоруссии по поводу разгонов несанкционированных митингов и акций протестов.