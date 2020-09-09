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"Бах - заявление. Почему? США написали": Лукашенко с подачи Путина по-отечески поговорил с Зеленским
09 сентября 2020, 20:40 • 60 • Политика
Лукашенко рассказал, что Путин просил его об "отеческой" поддержке Зеленского. "Понимающий человек, ко мне хорошо относился. Бах - заявление. Почему? Американцы написали", - сказал президент Белоруссии об украинском коллеге.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что глава России Владимир Путин просил его "по-отечески" поддержать Владимира Зеленского после того, как его избрали на пост президента Украины. Об этом белорусский лидер рассказал в интервью главреду RT Маргарите Симоньян.
Лукашенко утверждает, что Путин обратился к нему с просьбой поддержать Зеленского как молодого и неопытного политика. Для этого президент Белоруссии принял участие в форуме регионов с новым украинским лидером. На мероприятии, по словам Лукашенко, он объяснил Зеленскому ситуацию.
Под заявлениями он имеет в виду поддержку Украиной европейских обвинений в адрес властей Белоруссии по поводу разгонов несанкционированных митингов и акций протестов.
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