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"Babushka жжот напоследок": В соцсетях отреагировали на слова Меркель о санкциях против России

14 декабря 2019, 07:09  •  181 • Политика
Меркель прокомментировала продление антироссийских санкций. "Продлили санкции единогласно", - заявила канцлер Германии. "Babushka жжот напоследок", - комментируют её слова в соцсетях.
Продвижение в урегулировании конфликта на Украине есть, однако пока его недостаточно для снятия антироссийских санкций, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Она добавила, что решение о продлении санкций против России было принято единогласно.
"Babushka жжот напоследок", - комментирует в Twitter генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
"Только она забыла добавить, что подобные решения в ЕС могут быть приняты только единогласно, и никак иначе", - пишет @sergeyva72.
"Не удивляет. Деньги Сороса и давление Америки - страшная сила", - добавляет @MLaryss.
"Болеет..." - предполагает @jefearies.
Напомним, что речь идёт о санкциях, которые были введены ЕС против России в 2014 году на фоне гражданской войны на Украине. Главным условием снятия санкций было названо полное выполнение Минских соглашений, однако реализация документа тормозится именно с украинской стороны, что позволяет Брюсселю бесконечно продлевать действие ограничений.
Фото: скриншот Twitter/@Mukhin_Alexey

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