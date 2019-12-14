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"Babushka жжот напоследок": В соцсетях отреагировали на слова Меркель о санкциях против России
14 декабря 2019, 07:09 • 181 • Политика
Меркель прокомментировала продление антироссийских санкций. "Продлили санкции единогласно", - заявила канцлер Германии. "Babushka жжот напоследок", - комментируют её слова в соцсетях.
Продвижение в урегулировании конфликта на Украине есть, однако пока его недостаточно для снятия антироссийских санкций, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Она добавила, что решение о продлении санкций против России было принято единогласно.
Напомним, что речь идёт о санкциях, которые были введены ЕС против России в 2014 году на фоне гражданской войны на Украине. Главным условием снятия санкций было названо полное выполнение Минских соглашений, однако реализация документа тормозится именно с украинской стороны, что позволяет Брюсселю бесконечно продлевать действие ограничений.
Фото: скриншот Twitter/@Mukhin_Alexey
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