Продвижение в урегулировании конфликта на Украине есть, однако пока его недостаточно для снятия антироссийских санкций, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Она добавила, что решение о продлении санкций против России было принято единогласно.

"Babushka жжот напоследок", - комментирует в Twitter генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. "Только она забыла добавить, что подобные решения в ЕС могут быть приняты только единогласно, и никак иначе", - пишет @sergeyva72. "Не удивляет. Деньги Сороса и давление Америки - страшная сила", - добавляет @MLaryss. "Болеет..." - предполагает @jefearies.

Напомним, что речь идёт о санкциях, которые были введены ЕС против России в 2014 году на фоне гражданской войны на Украине. Главным условием снятия санкций было названо полное выполнение Минских соглашений, однако реализация документа тормозится именно с украинской стороны, что позволяет Брюсселю бесконечно продлевать действие ограничений.

Фото: скриншот Twitter/@Mukhin_Alexey