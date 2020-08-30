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"Бабий бунт" в Белоруссии повторит судьбу Гонконга? Прекрасная половина Минска пришла с зонтиками
30 августа 2020, 11:20 • 43 • Политика
Жительницы Минска устроили "Бабий бунт". Прекрасная половина белорусской столицы, вооружившись зонтиками, вышла на улицу и прошлась по городу с криками "Не забудем, не простим". Женский марш в Белоруссии повторит судьбу Гонконга?
Несколько тысяч женщин вышли в субботу на улицы и устроили марш на площади Победы. Протестующие кричали "Позор", "Не забудем, не простим" и "Жыве Беларусь!" ("Да здравствует Белоруссия!"). При этом дамы несли в руках бело-красно-белые флаги и выкрашенные в те же цвета зонты.
Отметим, что зонтики стали негласным символом протестов в Гонконге. Из-за того, что многие протестующие выходили на улицу с этим предметом, журналисты назвали протесты "Революцией зонтиков".
Участницы женского марша пытались пройтись по проспекту Независимости, однако путь им преградила полиция. Сотрудники правоохранительных органов через громкоговоритель попросили освободить проезжую часть и напомнили о том, что шествие является несанкционированным.
По оценке журналиста "Комсомольской правды" Дмитрия Стешина, "женские миротворческие силы" состояли из порядка 20 тыс. жительниц Минска, "с редкими вкраплениями мужчин", которые в основном катили коляски с детьми. У одной из протестующих корреспондент увидел целую связку государственных атрибутов: белорусский флаг, российский флаг и георгиевскую ленту.
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