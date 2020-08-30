"Бабий бунт" в Белоруссии повторит судьбу Гонконга? Прекрасная половина Минска пришла с зонтиками

Несколько тысяч женщин вышли в субботу на улицы и устроили марш на площади Победы. Протестующие кричали "Позор", "Не забудем, не простим" и "Жыве Беларусь!" ("Да здравствует Белоруссия!"). При этом дамы несли в руках бело-красно-белые флаги и выкрашенные в те же цвета зонты.

Отметим, что зонтики стали негласным символом протестов в Гонконге. Из-за того, что многие протестующие выходили на улицу с этим предметом, журналисты назвали протесты "Революцией зонтиков".

Участницы женского марша пытались пройтись по проспекту Независимости, однако путь им преградила полиция. Сотрудники правоохранительных органов через громкоговоритель попросили освободить проезжую часть и напомнили о том, что шествие является несанкционированным.

По оценке журналиста "Комсомольской правды" Дмитрия Стешина, "женские миротворческие силы" состояли из порядка 20 тыс. жительниц Минска, "с редкими вкраплениями мужчин", которые в основном катили коляски с детьми. У одной из протестующих корреспондент увидел целую связку государственных атрибутов: белорусский флаг, российский флаг и георгиевскую ленту.