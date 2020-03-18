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"Аж яйценоскость возросла": Кадыров не смог не сыронизировать над Западом из-за коронавируса
18 марта 2020, 21:35 • 93 • Политика
ЕС обвинил Россию в дезинформации по коронавирусу. "Мир оказался перед серьёзной угрозой, а вы всё не можете расстаться с мифами, иллюзиями о русской угрозе! Пора, братцы, пора, а то уже все куры на Петелинской фабрике смеются, услышав ваши небылицы! Аж яйценоскость возросла!" - ответил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Евросоюз подозревает Россию в распространении ложной информации о том, как в Европе борются с новым типом коронавирусной инфекции, сообщает газета The Financial Times со ссылкой на доклад Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS). На обвинения ответил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Он напомнил, что коронавирус попал в Европу из Китая через страны, расположенные южнее России. Но стоило только одному человеку чихнуть в европейских странах, сразу все взоры устремились на восток, иронизирует глава Чечни. И снова полетели обвинения в адрес России.
Напомним, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Европе довольно серьёзная. Из-за того что своевременно не были закрыты границы и не были введены надлежащие карантинные меры, болезнь распространилась по Италии, Германии, Франции, Швейцарии и другим странам. Результат - счёт заболевших идёт уже на тысячи. В это же время в России ситуация более-менее под контролем. Большинство заболевших - люди, вернувшиеся из Европы. Все изолированы и проходят лечение. Контактировавшие с ними люди - на карантине.
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