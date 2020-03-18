"Аж яйценоскость возросла": Кадыров не смог не сыронизировать над Западом из-за коронавируса

Евросоюз подозревает Россию в распространении ложной информации о том, как в Европе борются с новым типом коронавирусной инфекции, сообщает газета The Financial Times со ссылкой на доклад Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS). На обвинения ответил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он напомнил, что коронавирус попал в Европу из Китая через страны, расположенные южнее России. Но стоило только одному человеку чихнуть в европейских странах, сразу все взоры устремились на восток, иронизирует глава Чечни. И снова полетели обвинения в адрес России.

"Как говорится, сами сочинили небылицу и сами в неё поверили! Детский лепет какой-то. Мир оказался перед серьёзной угрозой, а вы всё не можете расстаться с мифами, иллюзиями о русской угрозе! Пора, братцы, пора, а то уже все куры на Петелинской фабрике смеются, услышав ваши небылицы! Аж яйценоскость возросла!" - написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Напомним, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Европе довольно серьёзная. Из-за того что своевременно не были закрыты границы и не были введены надлежащие карантинные меры, болезнь распространилась по Италии, Германии, Франции, Швейцарии и другим странам. Результат - счёт заболевших идёт уже на тысячи. В это же время в России ситуация более-менее под контролем. Большинство заболевших - люди, вернувшиеся из Европы. Все изолированы и проходят лечение. Контактировавшие с ними люди - на карантине.