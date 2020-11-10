|
"Азербайджанцы хотят пустить русскую кровушку": Нас пытаются запугать - эксперт
10 ноября 2020, 01:25 • 51 • Политика
В Баку заявили, что Азербайджан случайно сбил российский Ми-24 в Армении. "Они хотят вселить страх. Показать, что могут пустить кровушку наших воинов. Руками Азербайджана воюет Турция. Для Эрдогана привычное дело всадить нож в спину российского солдата", - комментирует Роман Голованов.
Азербайджанские военные случайно сбили российский вертолёт Ми-24 в Армении и приносят свои извинения России, гласит сообщение пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана. Однако по мнению эксперта Романа Голованова, это была спланированная акция устрашения.
В подтверждение своих слов Роман Голованов опубликовал видеозапись, на которой слышно, как ликуют военные после того, как в небе появляется яркая вспышка от попадания ракеты в вертолёт. По мнению эксперта, это наглядно доказывает, что азербайджанцы понимали, что делают.
51
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 ноября 2020, 13:05
|
06 ноября 2020, 03:55
|
09 ноября 2020, 04:20
|
04 ноября 2020, 08:40
|
08 ноября 2020, 14:35
|
06 ноября 2020, 15:50
|
03 ноября 2020, 11:35