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"Азербайджанцы хотят пустить русскую кровушку": Нас пытаются запугать - эксперт

10 ноября 2020, 01:25  •  51 • Политика
В Баку заявили, что Азербайджан случайно сбил российский Ми-24 в Армении. "Они хотят вселить страх. Показать, что могут пустить кровушку наших воинов. Руками Азербайджана воюет Турция. Для Эрдогана привычное дело всадить нож в спину российского солдата", - комментирует Роман Голованов.
Азербайджанские военные случайно сбили российский вертолёт Ми-24 в Армении и приносят свои извинения России, гласит сообщение пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана. Однако по мнению эксперта Романа Голованова, это была спланированная акция устрашения.
"Они хотят вселить страх. Показать, что могут пустить кровушку наших воинов. Руками Азербайджана воюет Турция. Для Эрдогана привычное дело всадить нож в спину российского солдата. Опять проглотим и забудем?" - задаётся он вопросом на своём Telegram-канале.
В подтверждение своих слов Роман Голованов опубликовал видеозапись, на которой слышно, как ликуют военные после того, как в небе появляется яркая вспышка от попадания ракеты в вертолёт. По мнению эксперта, это наглядно доказывает, что азербайджанцы понимали, что делают.
"Азербайджанцы отмазываются от сбитого вертолёта. Списывают на случайность? Послушайте, как свистит и ликует толпа головорезов. Они знают, что натворили. Прощупывают границы дозволенного", - отмечает Голованов в своём Telegram-канале.

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