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"Азербайджанский спецназ пришлось заменить": WarGonzo заявил о переброске сотен "горцев" "из Турции"

24 октября 2020, 19:40  •  53 • Политика
Telegram-канал WarGonzo заявил о переброске сотен "горцев" "из Турции" в район Нагорного Карабаха: "Азербайджанский спецназ пришлось заменить". Всего, как утверждается, в зону военных действий из Турецкого Курдистана были направлены 1200 бойцов спецназа.
Командование ВС Турции перебросило 1200 бойцов спецназа на линию фронта в районе Нагорного Карабаха.
Об этом пишет Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на собственные источники в Стамбуле. Отмечается, что подразделения сначала были направлены в Баку, уже оттуда они были передислоцированы в зону военных действий.
Фото: скриншот Telegram/WarGonzo
По данным собеседников ресурса, в состав данных частей вошли горные "спецы", базирующиеся в Турецком Курдистане.
Специалистами из Турции пришлось заменить азербайджанский спецназ, который не выдерживает прямого боестолкновения с партизанами и ополченцами Арцаха в горных массивах, - пишет WarGonzo.
Турецкими подразделениями, согласно информации источников канала, были усилены южный фронт и джебраило-гадрутское направление.

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