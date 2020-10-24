"Азербайджанский спецназ пришлось заменить": WarGonzo заявил о переброске сотен "горцев" "из Турции"

Командование ВС Турции перебросило 1200 бойцов спецназа на линию фронта в районе Нагорного Карабаха.

Об этом пишет Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на собственные источники в Стамбуле. Отмечается, что подразделения сначала были направлены в Баку, уже оттуда они были передислоцированы в зону военных действий.

Фото: скриншот Telegram/WarGonzo

По данным собеседников ресурса, в состав данных частей вошли горные "спецы", базирующиеся в Турецком Курдистане.

Специалистами из Турции пришлось заменить азербайджанский спецназ, который не выдерживает прямого боестолкновения с партизанами и ополченцами Арцаха в горных массивах, - пишет WarGonzo.

Турецкими подразделениями, согласно информации источников канала, были усилены южный фронт и джебраило-гадрутское направление.