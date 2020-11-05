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"Азербайджан превращается в провинцию Турции": Военкор заявил о прямой угрозе для России в Карабахе

05 ноября 2020, 20:25  •  71 • Политика
Российский военный корреспондент Юрий Котенок рассказал о прямой угрозе для России в Карабахе. По его словам, Азербайджан сегодня на глазах превращается в турецкую провинцию, а Анкара одержима идеей "Великого Турана".
Котенок уверен, что Турция положила глаз не только на Среднюю Азию и Южный Кавказ, но и на российские регионы, где тоже проживают тюркские народы.
Он призвал российские власти повлиять на Азербайджан, чтобы сорвать турецкие планы.
Азербайджан фактически сейчас на наших глазах превращается в отдельную провинцию Турции. Там турецкие военные, там большая претензия на Каспий, это прямая угроза российским регионам, - отметил Котенок в разговоре с Nation News.
Ранее политолог Сергей Михеев рассказал о планах Турции создать "Великий Туран". Речь идёт об объединении всех тюркских народов, которое позволит Анкаре существенно расширить своё влияние. Речь идёт не только обо всей Средней Азии, но и о российских регионах - Татарстане и Крыме.

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