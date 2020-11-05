"Азербайджан превращается в провинцию Турции": Военкор заявил о прямой угрозе для России в Карабахе

Котенок уверен, что Турция положила глаз не только на Среднюю Азию и Южный Кавказ, но и на российские регионы, где тоже проживают тюркские народы.

Он призвал российские власти повлиять на Азербайджан, чтобы сорвать турецкие планы.

Азербайджан фактически сейчас на наших глазах превращается в отдельную провинцию Турции. Там турецкие военные, там большая претензия на Каспий, это прямая угроза российским регионам, - отметил Котенок в разговоре с Nation News.

Ранее политолог Сергей Михеев рассказал о планах Турции создать "Великий Туран". Речь идёт об объединении всех тюркских народов, которое позволит Анкаре существенно расширить своё влияние. Речь идёт не только обо всей Средней Азии, но и о российских регионах - Татарстане и Крыме.