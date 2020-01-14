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"Ай, Моська!" Литовский депутат хочет извинений от Путина. И требует отмечать день взятия Москвы

14 января 2020, 20:24  •  90 • Политика
Литовский депутат Арвидас Анушаускас заявил, что и Литве, и Польше следует отмечать день взятия Москвы. Он считает, что московские политики должны приехать для участия в торжестве, а Путину следует принести извинения за события Великой Отечественной войны. Заявление не осталось без ответа, правда, пока на неофициальном уровне. "Ай, Моська! Знать, она сильна!" - пишут русские под заявлением депутата.
Депутат сейма Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что его страна должна отметить круглую дату - день взятия Москвы в 1610 году. Присоединиться к торжествам стоит и Польше, добавил спикер.
"Этот год станет хорошей возможностью для Литвы и Польши отметить вступление республиканских войск в Москву 410 лет назад", - так звучит основная смысловая часть инициативы в исполнении Анушаускаса.

Это всё МИД России виноват. Или нет?

О предложении политик пишет на личной странице в Facebook. Манёвр неаккуратный, поскольку уже к этой минуте под его записью собрались десятки комментариев русских пользователей, напомнивших депутату уроки истории.
"Пускай же говорят собаки: "Ай, Моська! Знать, она сильна, что лает на Слона!" - приводит цитату известной басни Крылова Иван Таев.
"Ну, видать, кое-кому в Литве под немцем хорошо было. А что поляки ответили - что им тоже хорошо было или забили на такую дурь?" - отмечает Technicus Acity.
Кстати, на последний комментарий Technicus Acity отметил пользователь из Вильнюса Vytautas Suminas. На русском языке, но латинскими буквами он написал, что "немцы литовцев не убивали, в сибирские лагеря не отправляли, квартиры и дома не отнимали, имущество не отбирали". Тот же Vytautas Suminas вклинивался и в другие комментарии русских пользователей, но неизменно получал один и тот же ответ: "СССР спасла Европу от нацизма".
Кстати, депутат Арвидас Анушаускас к своему провокационному сообщению приложил ссылку на реплику официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что Варшава игнорирует годовщину освобождения от немецких захватчиков.
"Почему я предлагаю это (празднования взятия Москвы - Ред.)? Из-за Министерства иностранных дел России (МИД России), где говорят, что Польша не празднует освобождение Варшавы в 1945..."
Депутат считает, что московские политики должны прилететь в Литву, чтобы отпраздновать своё падение XVII века. А также добавляет, что, мол, в этом время, на годовщине Победы в Москве "Путин снова даст правильный обзор Второй мировой войны (конечно, без извинения... за польских солдат)".
Подобные манипуляции, напомним, начались после того как президент России Владимир Путин открыто заявил о роли Польши в сотрудничестве с нацистской Германией. В выражениях президент не стеснялся.

Мюнхенский сговор и отповедь Путина

Президент России в конце декабря на встрече с лидерами стран СНГ напомнил о Мюнхенском сговоре - договоре между Германией, Францией и Великобританией накануне войны. В своей лекции Путин также затронул раздел Чехословакии и роль, которую в этом играла Польша.
Руководители Рейха, которые не делают тайны из того, что их целью является стереть Чехословакию с карты Европы, немедленно воспользовались польским и венгерским демаршами. Чтобы уже 21 сентября объявить через свои официальные печатные органы, что сложилась новая ситуация, для которой требуется новое решение.
"Тот факт, что Польша высказала свои аппетиты в момент, когда она почувствовала, что близится час раздела добычи, не может удивить тех, кто знал о помыслах господина Бека - министра иностранных дел Польши. Который в последнее время проявлял всё большую и большую осторожность в отношении Германии и был полностью информирован о замыслах гитлеровских руководителей. В частности, благодаря систематическим контактам с Герингом в течение уже нескольких месяцев польский министр иностранных дел считал, что раздел Чехословакии неминуем. Что он произойдёт без войны и это случится до истечения 1938 года. Бек не делал также тайны из своих намерений претендовать на Тешин, а также оккупировать его, если потребуется", - рассказал Владимир Путин.
Президент также напомнил, что все мировые политики оценивали Мюнхенский сговор положительно. "Это очень показательно", - подытожил Путин.

"Гитлеру обещали памятник в Варшаве"

Когда Гитлер обещал "выслать евреев из европейских стран в "колонии" Африки на вымирание" - а это, по сути, был первый шаг к холокосту, подчеркнул президент, - поляки обещали поставить памятник лидеру нацистов. С заявлением выступил посол Польши.
…если это произойдёт, если это найдёт своё разрешение, мы поставим ему - Гитлеру - прекрасный памятник в Варшаве.
В то же время сегодня мы видим, как оскверняют могилы тех, кто отдал свои жизни, освобождая Европу от нацизма, продолжил президент.
"Те бойцы Красной армии, которым ставили памятники, были выходцами и из ваших стран. Это же и ваши предки тоже! Теперь памятники им сносят, в том числе и для того, чтобы не всплыли вот эти факты сговора с Гитлером некоторых руководителей европейских стран".
Говоря о погибших бойцах, которые встали на защиту всех, в том числе европейцев, Путин не сдерживал эмоций - делал акценты, говоря о фактах, потрясал бумагами с архивными данными.
"Я думаю - и многие с этим соглашаются, в том числе исследователи, - именно так называемый дух Версаля сформировал питательную среду для радикальных и реваншистских настроений. Нацисты активно эксплуатировали тему Версаля в своей пропаганде, обещая избавить Германию от национального позора, а сам Запад своими руками дал нацистам карт-бланш на реванш", - добавил Путин.

"Ребята, честно говоря, осточертело". Мнение

Политолог Евгений Сатановский прокомментировал недавние заявления президента России Владимира Путина о Великой Отечественной войне, а также реакцию на это из ЕС.
Как сообщалось ранее, в Польше восприняли слова Путина чуть ли не как оскорбление. В местном МИД пояснили, что расценивают заявления Москвы как "ложную картину событий".
Сатановский в комментарии Царьграду указал, что есть масса архивных документов, которые могут пролить свет на происходившее в те годы.
"В тот момент, когда необходимо будет положить на стол все те документы, которые надо положить на стол в конкретном случае относительно конкретной страны или в отношении конкретного политика того или другого периода, то те люди, которые уполномочены принимать это решение, в том числе по рассекреченным материалам, будут принимать это решение. Здесь, с моей точки зрения, ни о каких предположениях речь идти не должна. Любые выбросы в пространство информации как минимум вредны, потому что они абсолютно обесценивают государственную политику на этом направлении. Поэтому выдавать какие-то темы абсолютно не имеет смысла.
Огромное количество материалов в наших архивах до сих пор засекречено. Из самых разных соображений. По тем же зондеркомандам украинским всю советскую власть было глухое молчание, и по поводу палачей в Бабьем Яру, и по поводу зондеркоманд, которые Хатынь спалили, потому что у нас был Советский Союз, братские советские социалистические республики, и не надо было возбуждать. Сегодня благодаря политике Киева об этом говорить начали. И у них материалов море и по поводу Польши, и по поводу всей остальной Европы. И по поводу американцев, и по поводу чего и кого угодно. А вбрасываются они в информационное пространство всегда дозированно. Очень дозированно. Я не думаю, что если бы, например, в своё время Франция не начала полоскать нас санкциями по "Мистралям" и всему остальному, мы бы обсуждали, что когда брали Берлин, Рейхстаг обороняли французы. Не немцы, а именно французские эсэсовцы из дивизии "Шарлемань". В советское время этого и близко не было. "Нормандия - Неман", какие французские нацисты. Какие французские гестаповцы. Только "Нормандия - Неман". Доблестная Нормандия плюс де Голль со своей свободной Францией", - указал политолог.
Вначале будет слово: Госдума и Совфед ждут от президента новых задач
Он подчеркнул, что в данном случае речь идёт о высокой политике. Однако после неустанных попыток ЕС переиначить историю такой "холодный душ" для европейцев, как напоминание о реальных исторических фактах, явно не повредит.
"Это высокая политика. И то, что сказал президент, означает: ребята, честно говоря, немножко осточертело. Если вы хотите пересматривать Вторую мировую войну под то, что мы оказались её виновниками вместе с Гитлером, и в принципе, лично для меня понятно, зачем это", - объяснил эксперт.
Собеседник Царьграда подчеркнул, что в данном случае важнейшим способом противодействия является информационная открытость.
Если говорить о показательной реакции Польши, то Сатановский призвал поляков не обманываться и не обманывать других.
"Евреев полякам тоже было не жалко, как и украинцам. Но в данном случае Путин на вчерашней коллегии Минобороны Польше эту тему тоже припомнил в контексте их отношений с нацистами. А то Польша теперь сплошная жертва, а вовсе не та страна, которую Черчилль по её участию в разделе Чехословакии назвал "гиеной". И в этой ситуации нам чего хотеть? У нас с Польшей были замечательные отношения. При том, что я прекрасно помню бывшего посла Польши в Москве и бывшего министра иностранных дел Польши Стефана Меллера, который ушёл в отставку, а потом скоропостижно скончался, не выдержав всего того, что начали творить братья Качиньские относительно российско-польских отношений. В высшей степени достойный человек, польский аристократ, для которого отношения с Россией, сегодняшние, несмотря на всё, что было в истории, были важны, нужны, полезны, правильны, и он прекрасно понимал, что изгадить можно что угодно. Сегодняшнее руководство Польши полагает, как и руководство Литвы, Латвии, Эстонии, Украины, что их главная ключевая завтрашняя роль - это роль плацдарма для войны против России. Почему нет? Тогда чего расстраиваться, если мы их так и будем рассматривать?" - подчеркнул он.

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