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"Ай, как просто!": обман Сбера разоблачили в предновогоднем ролике. Вместе с Дудём

06 января 2021, 06:35  •  39 • Политика
Стас Васильев в своём предновогоднем обзоре рассказал о новых устройствах Сбера, который решил стать ИТ-компанией. Он заявил, что раньше банкиры собирали о нас личные данные, а теперь подобную функцию взяли на себя айтишники. Сбер же совместил и то и другое. Изящный обман раскрыли в цикле "Ай, как просто!" Кстати, не обошлось и без Юрия Дудя...
Стас Васильев начал свой рассказ с особенной работы банков. Начиная с 18-го века банкиры собирают о нас информацию, чтобы использовать в своих целях. Именно банк решает, кому дать денег на выгодных условиях и кого пора пустить по миру, настаивает автор цикла "Ай, как просто!" в YouTube. Но Сбербанк пошёл ещё дальше. Забавно, что этот выпуск Васильев назвал "И смех, и Греф - как Сбер стал нашей Apple!" С чего вдруг сравнение с Apple? А с того, что новые ноутбуки этой яблочной корпорации будут отправлять вообще все данные о манипуляциях владельца устройства.
"Они будут отправлять даже то, какими приложениями вы пользуетесь. Как часто вы их запускаете и так далее. И тут, конечно, можно возразить: знаешь, это доходит до паранойи. В конце концов, компания должна анализировать, как используются её продукты, как часто они лагают! Так-то оно так... Но отправляются данные абсолютно все: логи всего, что вы делаете в системе. И с айфонами и айподами происходит то же самое. Для этого и нужна закрытость, чтобы никто не знал, какие именно данные Apple о вас собирают. А если кто-то будет говорить об этом, их просто нарекут параноиками", - сказал Васильев, показав "параноика" в шапочке из фольги.
То же самое и с Google, продолжил Васильев. "Если вам не пытаются продать товар, значит, товар - вы сами". Нам дают крутые бесплатные сервисы, но взамен мы предоставляем информацию о себе. А дальше сведения продают рекламодателям.
"Банки и ИТ-корпорации - это два всадника апокалипсиса, - сделал вывод Васильев. - И если вы догадались, то вы - молодец. Но если вы совсем продуман, то вы уже сложили два и два. Поняли, что каждый уважающий себя ИТ-гигант создаёт собственный банк. И каждый уважающий себя банк создаёт ИТ-гиганта. Две змеи сплетаются, чтобы создать эту мегакорпорацию. И пока у них всё это получается".
В качестве примера Стас Васильев показал презентацию Германа Грефа, где речь как раз и шла о создании экосистемы - той самой ИТ-корпорации. Казалось бы, нам предлагают нечто удобное, а на деле обманывают - продают нас с вами, а, если быть совсем точными, информацию о нас дальше по цепочке.
Невыясненным остался лишь один вопрос. При чём тут журналист Юрий Дудь? Он стал своего рода амбассадором серии вопросов, которые скрытно задают банки о нашей личной жизни и так же скрытно получают на них ответы. Появляется Дудь на вопросе "сколько вы зарабатываете?" Как известно, это визитная карточка Дудя во всех интервью. А банкам даже не надо говорить с нами. Они получают сведения из первых рук...

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