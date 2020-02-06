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"Автор живёт в Польше на деньги западных НКО": Эксперт оценил данные "опроса" про союз России и Белоруссии
06 февраля 2020, 14:39 • 167 • Политика
Эксперт назвал "заказным" опрос про союз России и Белоруссии, согласно которому число сторонников объединения упало с 60 до 40 процентов. Автор исследования постоянно проживает в Польше и финансируется западными НКО, указал специалист.
В Белоруссии опубликовали данные опроса, согласно которым число сторонников союза с Россией за год упало с 60 до 40 процентов. Эксперт Центра политического анализа и информационной безопасности Дмитрий Болкунец рассказал, почему этим данным нельзя доверять.
Он указывает, что опрос проводила Белорусская аналитическая мастерская Андрея Вардомацкого. Однако Вардомацкий последние пять лет проживает в Польше, в Белоруссии никогда не был, и никакой "лаборатории" у него в стране нет. Кроме того, организация Вардомацкого работает на деньги западных НКО.
Он добавил, что публикация так называемого опроса очень смахивает на политический заказ. Кроме того, результаты опроса скорее отражают настроения президента Белоруссии Александра Лукашенко, нежели жителей страны.
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