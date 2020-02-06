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"Автор живёт в Польше на деньги западных НКО": Эксперт оценил данные "опроса" про союз России и Белоруссии

06 февраля 2020, 14:39  •  167 • Политика
Эксперт назвал "заказным" опрос про союз России и Белоруссии, согласно которому число сторонников объединения упало с 60 до 40 процентов. Автор исследования постоянно проживает в Польше и финансируется западными НКО, указал специалист.
В Белоруссии опубликовали данные опроса, согласно которым число сторонников союза с Россией за год упало с 60 до 40 процентов. Эксперт Центра политического анализа и информационной безопасности Дмитрий Болкунец рассказал, почему этим данным нельзя доверять.
Он указывает, что опрос проводила Белорусская аналитическая мастерская Андрея Вардомацкого. Однако Вардомацкий последние пять лет проживает в Польше, в Белоруссии никогда не был, и никакой "лаборатории" у него в стране нет. Кроме того, организация Вардомацкого работает на деньги западных НКО.
Поэтому все эти исследования кабинетного типа - написаны на компьютере. Я не доверяю такого рода исследованиям, - пояснил эксперт.
Он добавил, что публикация так называемого опроса очень смахивает на политический заказ. Кроме того, результаты опроса скорее отражают настроения президента Белоруссии Александра Лукашенко, нежели жителей страны.
У меня серьёзные сомнения в качестве этого исследования. Тем более что всякая социология в Белоруссии запрещена и доверять такого рода информационным вбросам я бы не стал, - сказал Дмитрий Болкунец в интервью "Взгляду".

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