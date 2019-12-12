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"Автопром рушится из-за санкций": США принуждают ФРГ к отказу от "Северного потока - 2" - немецкий депутат
12 декабря 2019, 22:39 • 143 • Политика
Депутат бундестага Вальдемар Гердт прокомментировал новость о том, что правительство Германии "капитулировало" перед США в ситуации вокруг "Северного потока - 2", заявили в бундестаге. Ранее об этом заявил спикер фракции "Альтернатива для Германии" по вопросам энергетики Штеффен Котре.
По словам Котре, в 2018 году Меркель очень четко дала понять, что "Северный поток - 2" - это чисто двусторонний проект Германии и России, на который не распространяется законодательство Евросоюза. Однако США удалось связать газопровод с дестабилизированной ими же Украиной, теперь под давлением Вашингтона правительство Германии капитулировало, заявил спикер.
Как считает Вальдемар Гердт, правительство ФРГ не в состоянии отстаивать интересы своего народа. Экономическая зависимость от США так велика, что любое движение против них может повлиять на экономику Германии, отметил он.
"Автопром рушится из-за санкций, немецкий банк вдруг стал нерентабельным после попыток самостоятельно принимать решения", - рассказал собеседник в разговоре с телеканалом "360".
Однако Берлин не капитулировал, считает Гердт. По его мнению, газопровод всё равно достроят. "Очень неприятная ситуация ещё раз показала нам, что мы находимся под оккупацией и под контролем. Если российские войска ушли, то базы США ещё здесь", - отметил политик.
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