По словам Котре, в 2018 году Меркель очень четко дала понять, что "Северный поток - 2" - это чисто двусторонний проект Германии и России, на который не распространяется законодательство Евросоюза. Однако США удалось связать газопровод с дестабилизированной ими же Украиной, теперь под давлением Вашингтона правительство Германии капитулировало, заявил спикер.

Как считает Вальдемар Гердт, правительство ФРГ не в состоянии отстаивать интересы своего народа. Экономическая зависимость от США так велика, что любое движение против них может повлиять на экономику Германии, отметил он.

"Автопром рушится из-за санкций, немецкий банк вдруг стал нерентабельным после попыток самостоятельно принимать решения", - рассказал собеседник в разговоре с телеканалом "360".

Однако Берлин не капитулировал, считает Гердт. По его мнению, газопровод всё равно достроят. "Очень неприятная ситуация ещё раз показала нам, что мы находимся под оккупацией и под контролем. Если российские войска ушли, то базы США ещё здесь", - отметил политик.