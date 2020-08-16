"Австралийские казаки" в деле MH17: Inside Story выдала "сенсационную" версию

Австралийские журналисты очень постарались и написали огромную и откровенно сумбурную статью, в которой обвинили "небольшую, но активную" группу русских казаков в Австралии во всех смертных грехах. Читателям Inside Story пересказали едва ли не полную историю русского казачества и объяснили, каким образом Путину удалось превратить потомков русских переселенцев в Австралии в свою "пятую колонну".

Авторы "рассекретили" также имя таинственного покровителя австралийских казаков, которым якобы является заместитель председателя общества "Двуглавый Орёл" Леонид Решетников. Основным же источником финансирования казачьей станицы в Австралии называют председателя "Двуглавого Орла", учредителя телеканала Царьград Константина Малофеева.

Издание без всяких доказательств утверждает, что именно Решетников имеет непосредственное отношение к инциденту с катастрофой "Боинга" рейса MH17 в июле 2014 года над Донбассом. Но особенно их пугает то, что на территории Австралии действует группировка "австралийцев русского происхождения", которая проповедует преданность своей исторической родине.