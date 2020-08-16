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"Австралийские казаки" в деле MH17: Inside Story выдала "сенсационную" версию

16 августа 2020, 13:35  •  156 • В мире
Издание Inside Story опубликовало сбивчивый материал, в котором попыталось выдать "сенсационную версию" о причастности "австралийских казаков" к делу о сбитом "Боинге" MH17.
Австралийские журналисты очень постарались и написали огромную и откровенно сумбурную статью, в которой обвинили "небольшую, но активную" группу русских казаков в Австралии во всех смертных грехах. Читателям Inside Story пересказали едва ли не полную историю русского казачества и объяснили, каким образом Путину удалось превратить потомков русских переселенцев в Австралии в свою "пятую колонну".
Авторы "рассекретили" также имя таинственного покровителя австралийских казаков, которым якобы является заместитель председателя общества "Двуглавый Орёл" Леонид Решетников. Основным же источником финансирования казачьей станицы в Австралии называют председателя "Двуглавого Орла", учредителя телеканала Царьград Константина Малофеева.
Издание без всяких доказательств утверждает, что именно Решетников имеет непосредственное отношение к инциденту с катастрофой "Боинга" рейса MH17 в июле 2014 года над Донбассом. Но особенно их пугает то, что на территории Австралии действует группировка "австралийцев русского происхождения", которая проповедует преданность своей исторической родине.

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