|
"Авантюрный ход политика": Пушков предсказал судьбу тайного предложения Демпартии Молдавии Москве
11 июня 2019, 12:39 • 74 • В мире
Российский сенатор Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал тайное предложение Демпартии Молдавии, переданное "в конверте" для Москвы. Об этом ранее сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак. Пушков же полагает, что олигарх Владимир Плахотнюк совершил "отчаянный манёвр" и сделал "авантюрный ход политика", предложив пророссийский курс.
Ранее в интервью "Коммерсанту" спецпредставитель президента России по торгово-экономическому сотрудничеству с Молдавией вице-премьер РФ Дмитрий Козак рассказал об удивительном и тайном предложении, которое "в конверте" сделал молдавский олигарх Владимир Плахотнюк и его Демпартия.
Фактически откровенно русофобская молдавская фракция предложила сменить внешнеполитический курс в стране на пророссийский.
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал это тайное предложение, расценив его как "отчаянный манёвр Плахотнюка.
"Тайно предложить Москве все что угодно, лишь бы она согласилась на пребывание Демпартии у власти", - расшифровал в Twitter свою мысль российский сенатор.
Само предложение Демпартии Молдавии он считает невыполнимым. И уверен в просчёте олигарха.
"Авантюрный ход политика, которому есть очень многое, что терять, - поясняет Пушков предложение Плахотнюка о смене внешнеполитического курса в стране. - Возможно, даже личную свободу. Но расчёт был неверный. Невозможная сделка".
Фото: twitter/Alexey_Pushkov
Подпишитесь на нас
Загрузка...
74
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 июня 2019, 05:54
|
10 июня 2019, 10:39
|
08 июня 2019, 09:39
|
06 июня 2019, 05:54
|
09 июня 2019, 08:39
|
07 июня 2019, 07:54
|
04 июня 2019, 21:09