"Авантюрный ход политика": Пушков предсказал судьбу тайного предложения Демпартии Молдавии Москве

Ранее в интервью "Коммерсанту" спецпредставитель президента России по торгово-экономическому сотрудничеству с Молдавией вице-премьер РФ Дмитрий Козак рассказал об удивительном и тайном предложении, которое "в конверте" сделал молдавский олигарх Владимир Плахотнюк и его Демпартия.

Фактически откровенно русофобская молдавская фракция предложила сменить внешнеполитический курс в стране на пророссийский.

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал это тайное предложение, расценив его как "отчаянный манёвр Плахотнюка.

"Тайно предложить Москве все что угодно, лишь бы она согласилась на пребывание Демпартии у власти", - расшифровал в Twitter свою мысль российский сенатор.

Само предложение Демпартии Молдавии он считает невыполнимым. И уверен в просчёте олигарха.

"Авантюрный ход политика, которому есть очень многое, что терять, - поясняет Пушков предложение Плахотнюка о смене внешнеполитического курса в стране. - Возможно, даже личную свободу. Но расчёт был неверный. Невозможная сделка".